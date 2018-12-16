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Первую неделю - бесплатно. Пункт проката с раздевалками открыли у лыжероллерной трассы в Веснянке

17.12.2018 17:21 — Разное | Tut.by  
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Комплекс с пунктом проката и раздевалками открылся возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка. Первую неделю он будет работать в тестовом режиме.


Как рассказала GO.TUT.BY заведующая пунктом проката Юлия Цинкель, в комплексе есть мужская и женская раздевалки — всего больше 130 шкафчиков с чипом. Среди них несколько широких моделей, для людей с ограниченными возможностями.



Есть туалет (в том числе для людей с ограниченными возможностями), но нет душа.


В зоне отдыха можно выпить чаю или кофе, посмотреть телевизор.


— В пункте проката можно взять беговые лыжи, ботинки, палки, тюбинги. Позже появятся горные лыжи и доски, — уточнила Юлия Цинкель. — Летом это будут велосипеды, самокаты, лыжероллеры и ролики.



Пока комплекс работает в тестовом режиме, можно бесплатно пользоваться шкафчиками для хранения и прокатом (в залог попросят документ, удостоверяющий личность). В течение этого времени посетителей будут просить заполнять анкеты, чтобы определиться с ценами. 


Глава администрации Заводского района Александр Дорохович.

В пункте проката впервые представлена спортивная обувь белорусского производства компании «Марко».


Строительство здания началось в октябре. Заказчиком по проекту выступил УКС Заводского района. Пункт проката и раздевалку закончили даже раньше запланированного строка. 


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Теги: Минск
 
 
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Комплекс с пунктом проката и раздевалками открылся возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка. Первую неделю он будет работать в тестовом режиме.
 
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