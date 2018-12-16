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Первую неделю - бесплатно. Пункт проката с раздевалками открыли у лыжероллерной трассы в Веснянке
Комплекс с пунктом проката и раздевалками открылся возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка. Первую неделю он будет работать в тестовом режиме.
Как рассказала GO.TUT.BY заведующая пунктом проката Юлия Цинкель, в комплексе есть мужская и женская раздевалки — всего больше 130 шкафчиков с чипом. Среди них несколько широких моделей, для людей с ограниченными возможностями.
Есть туалет (в том числе для людей с ограниченными возможностями), но нет душа.
В зоне отдыха можно выпить чаю или кофе, посмотреть телевизор.
— В пункте проката можно взять беговые лыжи, ботинки, палки, тюбинги. Позже появятся горные лыжи и доски, — уточнила Юлия Цинкель. — Летом это будут велосипеды, самокаты, лыжероллеры и ролики.
Пока комплекс работает в тестовом режиме, можно бесплатно пользоваться шкафчиками для хранения и прокатом (в залог попросят документ, удостоверяющий личность). В течение этого времени посетителей будут просить заполнять анкеты, чтобы определиться с ценами.
В пункте проката впервые представлена
Строительство здания началось в октябре. Заказчиком по проекту выступил УКС Заводского района. Пункт проката и раздевалку закончили даже раньше запланированного строка.
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Комплекс с пунктом проката и раздевалками открылся возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка. Первую неделю он будет работать в тестовом режиме.
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