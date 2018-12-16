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Лед или вода? Итальянец случайно снял оптическую иллюзию

17.12.2018 17:26 — Разное | Tut.by  
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Итальянец Дарио Бонзи снял на видео струю воды, которая выглядит замерзшей и абсолютно неподвижной. В действительности это жидкость, которая льется — просто с не привычными для нас свойствами.

Бонзи записал ролик в долине Камоника в центральных Альпах на территории Италии. Хотя жидкость выглядит замерзшей, автор видео легко погружает в нее руку.

Скорее всего, это явление можно объяснить ламинарным течением. При таком течении жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций. Ламинарное течение противоположно турбулентному, при котором в среде самопроизвольно образуются многочисленные нелинейные фрактальные волны.

Турбулентность возникает при определенных значениях множества параметров — линейной или угловой скорости вращения потока, размера обтекаемого тела, температуры и вязкости среды.

 
 
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Хотя жидкость выглядит замерзшей, автор видео легко погружает в нее руку.
 
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