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«Они обогатились, а я до сих пор плачу кредит и проценты». Пенсионерка год ждёт заказанных пиломатериалов
Год назад в суде Советского района Гомеля состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению в мошенничестве местного предпринимателя, рассказали в программе
Объявление о продаже пиломатериалов предприниматель размещал в Интернете. Людей привлекала доступная цена и оперативность по доставке. По материалам дела, коммерсант работал по предоплате: одни вносили 50-процентный аванс, другие делали полный расчёт. В общей сложности, по таким сделкам предприниматель получил на руки около 22,5 тысяч рублей. А вот материалы никому из потерпевших так и не поставил.
Похожая история в семье Нупрейчик началась также год назад. Объявление Людмила о продаже пиломатериалов нашла в газете.
Чтобы рассчитаться за пиломатериалы, Людмила взяла кредит в банке под безумные проценты, и это на три года. С предпринимателем расплатилась, договор на руки получила и принялась ждать.
Но даче Нупрейчик стараниями организации под названием «Угрюмый енот» обрести вторую жизнь было не суждено.
Дарина Гулюта, юрист:
Людмила Нупрейчик:
Отправляемся разыскивать бизесменов по юридическому адресу, вскоре становится ясно: «Енота» и след простыл. Тогда связываемся с предпринимателем по телефону.
Ольга Пискарева, СТВ:
Решение суда, работа исполнительных органов и арест, наложенный на имущество. Послужит ли это стимулом к выплате денег, станет ясно совсем скоро.
Но что интересно, наследив под одним именем, «Угрюмый енот» из выгодного бизнеса не уходит. Впрочем, как и ему подобные. ИП становятся ЧУПами, которые позже переоформляются в ООО. Запятнали репутации в областном центре? Не беда – есть ещё районы! Ранее при наличии трёх пострадавших в отношении таких предпринимателей возбуждалось уголовное дело. Сегодня, раз они не скрываются, не отрицают своих долгов, такой подход не применяется.
Кстати, несмотря на суды, растянувшиеся на год, в ООО «Угрюмый енот» требуются работники. Из объявления, размещенного в Интернете не так давно, видно: нужен оператор ленточной пилорамы. Потенциальному работнику обещают заработную плату в размере 1 тысяча рублей и выше. Значит ли это, что организация продолжает заниматься липовыми поставками? А быть может, работников, как и клиентов, планируют «кормить» лишь обещаниями.
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«Они обогатились, а я до сих пор плачу кредит и проценты». Пенсионерка год ждёт заказанных пиломатериалов
Год назад в суде Советского района Гомеля состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению в мошенничестве местного предпринимателя, рассказали в программе...
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