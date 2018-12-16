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«Они обогатились, а я до сих пор плачу кредит и проценты». Пенсионерка год ждёт заказанных пиломатериалов

17.12.2018 17:28 — Разное | СТВ  
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Год назад в суде Советского района Гомеля состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению в мошенничестве местного предпринимателя, рассказали в программе «Добро пожаловаться». По материалам расследования, коммерсант обманул на лесопоставках около 15 клиентов из Гомеля, Могилева, Минска и других регионов страны.

Объявление о продаже пиломатериалов предприниматель размещал в Интернете. Людей привлекала доступная цена и оперативность по доставке. По материалам дела, коммерсант работал по предоплате: одни вносили 50-процентный аванс, другие делали полный расчёт. В общей сложности, по таким сделкам предприниматель получил на руки около 22,5 тысяч рублей. А вот материалы никому из потерпевших так и не поставил.

Похожая история в семье Нупрейчик началась также год назад. Объявление Людмила о продаже пиломатериалов нашла в газете.

«Они обогатились, а я до сих пор плачу кредит и проценты». Пенсионерка год ждёт заказанных пиломатериалов

Людмила Нупрейчик:
У нас есть дача. Решили немного обустроить её, чтобы мы могли друг от друга отдыхать. Нам сказали, что только 100-процентная предоплата. То есть – на тысячу.

Чтобы рассчитаться за пиломатериалы, Людмила взяла кредит в банке под безумные проценты, и это на три года. С предпринимателем расплатилась, договор на руки получила и принялась ждать.

Но даче Нупрейчик стараниями организации под названием «Угрюмый енот» обрести вторую жизнь было не суждено.

Людмила Нупрейчик:
Мы звонили, приезжали туда, ждали. Каждый раз у них что-то не получалось. Месяц прошёл, другой – мы уже начали жаловаться. Они очень культурные люди, по телефону мы только общались. Хорошо, отвечают: «Завтра». Начинаем грозить. «Это ваше право».

Сегодня юрист комментирует сложившуюся ситуацию.

«Они обогатились, а я до сих пор плачу кредит и проценты». Пенсионерка год ждёт заказанных пиломатериалов

Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае можно говорить о том, что организация не исполняет принятые на себя обязательства. Потребители имеют право обратиться в гражданский суд с исковыми заявлениями о расторжении договора, возврата уплаченных сумм и неустойки за нарушение сроков поставки товара, а также взыскании денежной компенсации морального вреда.

Тяжбы с «Угрюмым енотом» начались год назад, и сегодня у клиентов ни денег, ни леса, но они исправно платят проценты по кредиту. Деньги с которого ещё год назад ушли прямиком в карман «Угрюмому еноту».

Людмила Нупрейчик:
Мне бы хотелось, чтобы учредители (а это же не частное) отвечали не только перед государством, но и перед такими, как мы, перед частными лицами, как мы – пенсионеры. Получается: они обогатились, а я до сих пор ещё плачу кредит и проценты.

Отправляемся разыскивать бизесменов по юридическому адресу, вскоре становится ясно: «Енота» и след простыл. Тогда связываемся с предпринимателем по телефону.

Ольга Пискарева, СТВ:
Почему ваша организация называется «Угрюмый енот»?

Сергей Гарист, ООО «Угрюмый енот»:
Потому что мы угрюмые. На ту сумму долга, которую выставили Нупрейчик, было изъято и арестовано оборудование и по моей информации, уже куплено другими лицами. Значит, ответчиком должны были быть перечислены деньги. Но причём тут я? У меня забрали всё.

«Они обогатились, а я до сих пор плачу кредит и проценты». Пенсионерка год ждёт заказанных пиломатериалов

Решение суда, работа исполнительных органов и арест, наложенный на имущество. Послужит ли это стимулом к выплате денег, станет ясно совсем скоро.

Но что интересно, наследив под одним именем, «Угрюмый енот» из выгодного бизнеса не уходит. Впрочем, как и ему подобные. ИП становятся ЧУПами, которые позже переоформляются в ООО. Запятнали репутации в областном центре? Не беда – есть ещё районы! Ранее при наличии трёх пострадавших в отношении таких предпринимателей возбуждалось уголовное дело. Сегодня, раз они не скрываются, не отрицают своих долгов, такой подход не применяется.

Дарина Гулюта:
При заключении договора потребителю необходимо обращать внимание на то, чтобы в договоре были прописаны конкретные сроки. А также обращать внимание, что есть цена в договоре, указанная меньше, чем рыночная стоимость данного товара. Это не всегда говорит о том, что обязательства будут исполнены. Возможно, таким образом потребитель может попасть в ловушку мошенников.

Кстати, несмотря на суды, растянувшиеся на год, в ООО «Угрюмый енот» требуются работники. Из объявления, размещенного в Интернете не так давно, видно: нужен оператор ленточной пилорамы. Потенциальному работнику обещают заработную плату в размере 1 тысяча рублей и выше. Значит ли это, что организация продолжает заниматься липовыми поставками? А быть может, работников, как и клиентов, планируют «кормить» лишь обещаниями.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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