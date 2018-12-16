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Лобовое столкновение в Ивацевичском районе: три человека пострадали

17.12.2018 17:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 17 декабря в половине десятого утра на 24 километре трассы Р-6 в лобовом столкновении легковушки и минивэна пострадали три человека.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 57-летний житель городского посёлка Телеханы за рулём Volkswagen Caravelle двигался со стороны Ивацевичей, возвращаясь домой. Обгоняя попутно ехавшее авто, Volkswagen оказался на встречной полосе, где врезался в Mazda.  

Лобовое столкновение в Ивацевичском районе: три человека пострадали
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

С тяжёлыми травмами в больницу доставлены 69-летний водитель Mazda и его 70-летняя супруга, (жители деревни Омельная Ивацевичского района) а также 52-летняя пассажирка Volkswagen (жительница городского посёлка Телеханы).  

Известно, что в Volkswagen ехали 6 человек.  

Зимой 2018 года в Бобруйском районе столкнулись Opel и «ВАЗ».  

Погиб человек – подробности здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 17 декабря в половине десятого утра на 24 километре трассы Р-6 в лобовом столкновении легковушки и минивэна пострадали три человека.   Как сообщает...
 
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