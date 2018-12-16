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Лобовое столкновение в Ивацевичском районе: три человека пострадали
Новости Беларуси. 17 декабря в половине десятого утра на 24 километре трассы Р-6 в лобовом столкновении легковушки и минивэна пострадали три человека.
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С тяжёлыми травмами в больницу доставлены 69-летний водитель Mazda и его 70-летняя супруга, (жители деревни Омельная Ивацевичского района) а также 52-летняя пассажирка Volkswagen (жительница городского посёлка Телеханы).
Известно, что в Volkswagen ехали 6 человек.
Зимой 2018 года в Бобруйском районе столкнулись Opel и «ВАЗ».
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Новости Беларуси. 17 декабря в половине десятого утра на 24 километре трассы Р-6 в лобовом столкновении легковушки и минивэна пострадали три человека. Как сообщает...
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