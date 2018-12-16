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Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики

17.12.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь твёрдо намерена развивать тесное сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики. В том числе и в военно-технической области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики

17 декабря об этом шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана. Армия в этой исламской стране пользуется большим авторитетом в обществе и участвует в реализации социальных проектов.

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики

Пакистан сегодня – важный элемент строительства «Экономического пояса Шелкового пути». В так называемый китайско-пакистанский коридор КНР инвестирует 46 миллиардов долларов. В результате появятся новые торговые маршруты, связывающие Азию и Запад.

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин генерал, приятно видеть вас в Беларуси. Спасибо за этот визит. Учитывая колоссальную роль армии в вашей стране, уверен, что это исторический визит.

Пользуясь случаем, хочу попросить вас, чтобы вы передали самые теплые пожелания, добрые слова вашему президенту, премьер-министру. И скажите премьер-министру, что мы ждем его в любое время в Беларуси.

Вы прекрасно понимаете, что основа любых взаимоотношений, фундаментов – экономика. Когда-то мы достигли в переговорах с руководством Пакистана договоренности о выходе на миллиард долларов товарооборота. Для потенциала наших экономик эта цифра небольшая. Но вы должны знать, что мы в Беларуси полны решимости выполнить эту договоренность.

Я это говорю к тому, что армия в Пакистане, как я сказал, – это не просто армия. Вы несете огромную экономическую и социальную нагрузку. Нашей бы армии научиться у вас, как работать, зарабатывать деньги, осваивать их, создавая огромные предприятия.

Мы готовы участвовать в вашей экономической, социальной работе, и, если вы увидите что-то из наших товаров, которые подходят для армии и нужд вашей страны, мы бы просили иметь в виду, что мы готовы поставлять эти товары. В том числе вместе с пакистанскими специалистами, создав там, на месте, совместные предприятия, чтобы подобные товары производить.

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики

Зубайр Махмуд Хаят, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана:
Большое спасибо, господин Президент. Позвольте передать вам самые теплые слова от военного и политического руководства Пакистана. Визит в Беларусь на уровне объединенного комитета начальников штабов Пакистана отражает важность наших двусторонних отношений.

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики

По окончании переговоров гостю из Пакистана подарили сувениры – набор белорусских конфет и кортик. В 2019 году наши страны отметят 25-ю годовщину установления дипломатических отношений.
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь твёрдо намерена развивать тесное сотрудничество с Пакистаном во всех сферах экономики. В том числе и в военно-технической...
 
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