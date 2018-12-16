В лобовом столкновении Mercedes и VW в Каменецком районе погиб человек

Новости Беларуси. 17 декабря в Каменецком районе примерно в 11:50 легковушка врезалась в маршрутку.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 44-летний житель агрогородка Рясна ехал в сторону Бреста на Volkswagen Passat. Во время движения автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 24-летнего брестчанина.



Фото: « Виртуальный Брест »

От полученных травм погиб водитель Volkswagen. На месте происшествия работает СОГ, выясняются детали случившегося.

Уточняется, что в маршрутке были 17 человек.

Зимой 2018 года в Минске столкнулись легковушка BMW и микроавтобус Volkswagen.