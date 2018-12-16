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В лобовом столкновении Mercedes и VW в Каменецком районе погиб человек

17.12.2018 16:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 17 декабря в Каменецком районе примерно в 11:50 легковушка врезалась в маршрутку.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 44-летний житель агрогородка Рясна ехал в сторону Бреста на Volkswagen Passat. Во время движения автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 24-летнего брестчанина.  

В лобовом столкновении Mercedes и VW в Каменецком районе погиб человек
Фото: «Виртуальный Брест»  

От полученных травм погиб водитель Volkswagen. На месте происшествия работает СОГ, выясняются детали случившегося.  

Уточняется, что в маршрутке были 17 человек.  

Зимой 2018 года в Минске столкнулись легковушка BMW и микроавтобус Volkswagen.  

Три человека были госпитализированы – подробнее здесь.  
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 декабря в Каменецком районе примерно в 11:50 легковушка врезалась в маршрутку.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 44-летний житель...
 
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