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В лобовом столкновении Mercedes и VW в Каменецком районе погиб человек
Новости Беларуси. 17 декабря в Каменецком районе примерно в 11:50 легковушка врезалась в маршрутку.
Как
От полученных травм погиб водитель Volkswagen. На месте происшествия работает СОГ, выясняются детали случившегося.
Уточняется, что в маршрутке были 17 человек.
Зимой 2018 года в Минске столкнулись легковушка BMW и микроавтобус Volkswagen.
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Новости Беларуси. 17 декабря в Каменецком районе примерно в 11:50 легковушка врезалась в маршрутку. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 44-летний житель...
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