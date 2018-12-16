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Капремонт домов в Заводском районе Минска: жильцы следят за ходом работ онлайн
Заводской район столицы: на балансе местного ЖКХ здесь почти тысяча домов, рассказали в программе «Минск и минчане».
В 2018 году вторую жизнь получили 5 «хрущёвок» на улице Жилуновича, сегодня ремонтируют ещё 4 пятиэтажки. Благодаря специально установленным камерам во дворе, жильцы могут следить за ходом работ.
Одевать в толстые шубы эти дома не стали. Специалисты подсчитали – особенно драгоценное тепло зимой прекрасно сохранит слой перлитовой штукатурки.
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Заводской район столицы: на балансе местного ЖКХ здесь почти тысяча домов, рассказали в программе «Минск и минчане». В 2018 году вторую жизнь получили 5 «хрущёвок» на...
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