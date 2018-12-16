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«К Новому году все жители будут с отоплением»: когда закончится капремонт в пятиэтажке на Филатова?
Долгожданный ремонт к жильцам дома на улице Филатова постучался в двери в августе, рассказали в программе «Минск и минчане».
Хлопотное дело для инженеров, непростые времена для жильцов. Не обходится и без непредвиденных ситуаций.
За работой строителей внимательно следит не только их руководство, но и ответственный по капремонту из числа жильцов. Его выбирают сообща, на собрании. Практика привычная и давно прижилась среди соседей.
Ремонт и окраска подъездов, замена почтовых ящиков, укладывание плитки в местах общего пользования. Все эти работы сделают по желанию жильцов, но за их собственные средства.
В промышленном районе столицы к любому капремонту подходят комплексно. Дома ремонтируют целыми дворами. Так и строителям проще, и в администрации меньше заявлений от оставшихся без внимания жильцов.
Капремонт на Филатова приближается к финишной черте. В следующем году в Заводском районе обновят ещё 27 домов. В среднем, чтобы дать многоэтажке вторую жизнь, нужно 7-8 месяцев. Впрочем, результат стоит того, чтобы закрыть глаза на временные неудобства.
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Долгожданный ремонт к жильцам дома на улице Филатова постучался в двери в августе, рассказали в программе «Минск и минчане». Хлопотное дело для инженеров,...
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