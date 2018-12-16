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Благосостояние белорусов рекордно выросло с 2014 года: как изменились реальные доходы и зарплаты

17.12.2018 17:45 — Разное | Tut.by  
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Благосостояние белорусов продолжает расти. Так, в январе — октябре реальные располагаемые денежные доходы выросли на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Это рекордный рост данного показателя с января 2014 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе — октябре занимала 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%.

Для сравнения: в первом полугодии реальные располагаемые доходы белорусов выросли на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом рост реальных располагаемых доходов в январе — октябре на 8,1% стал рекордным с января 2014 года, когда этот показатель составлял 9,4%. До этого данный показатель был заметно выше: в январе — декабре 2013 года — 16,3%, в январе — ноябре 2013-го — 17,2%, а в январе-феврале 2013-го — 21,6%.

В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов увеличились на 2,4% к 2016-му. При этом в 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.

Одновременно с ростом реальных располагаемых доходов в Беларуси реальные зарплаты белорусов растут заметно быстрее производительности труда. Так, реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе — сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда — на 4,1%.

Так, реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе — сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда — на 4,1%.

По росту производительности труда лидируют Гродненская область (+6,1%), Витебская (+6%) и Минск (+4,9%), а в аутсайдерах по этому показателю — Могилевская и Гомельская области (+3,1% и +3,4% соответственно).

Напомним, в декабре этого года, по планам правительства, ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на заветную тысячу не удастся. Так, в январе — декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей.

Ранее в Нацбанке отмечали, что рост реальных зарплат, который превышает рост производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления.

О том, что искусственное повышение зарплат приведет к росту инфляции и девальвации, говорят и экономисты.

Напомним, Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

«После ускорения в текущем году рост заработной платы в номинальном выражении можно было бы в целом поддерживать в течение двух лет на уровне, соответствующем инфляции», — считают эксперты МВФ.

Кроме того, как полагают аналитики фонда, давление на инфляцию в Беларуси в результате быстрого роста заработной платы, возможно, проявилось еще не в полной мере.

 
Теги: Минск
 
 
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Благосостояние белорусов продолжает расти. Так, в январе-октябре реальные располагаемые денежные доходы выросли на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года.
 
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