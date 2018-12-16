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Благосостояние белорусов рекордно выросло с 2014 года: как изменились реальные доходы и зарплаты
Благосостояние белорусов продолжает расти. Так, в январе — октябре реальные располагаемые денежные доходы выросли на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Это рекордный рост данного показателя с января 2014 года.
В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе — октябре занимала 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%.
Для сравнения: в первом полугодии реальные располагаемые доходы белорусов
При этом рост реальных располагаемых доходов в январе — октябре на 8,1% стал рекордным с января 2014 года, когда этот показатель составлял 9,4%. До этого данный показатель был заметно выше: в январе — декабре 2013 года — 16,3%, в январе — ноябре 2013-го — 17,2%, а в январе-феврале 2013-го — 21,6%.
В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов
Правительство
Одновременно с ростом реальных располагаемых доходов в Беларуси реальные зарплаты белорусов
Так, реальные заработки, которые рассчитываются с учетом инфляции, в январе — сентябре выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда — на 4,1%.
По росту производительности труда лидируют Гродненская область (+6,1%), Витебская (+6%) и Минск (+4,9%), а в аутсайдерах по этому показателю — Могилевская и Гомельская области (+3,1% и +3,4% соответственно).
Напомним, в декабре этого года, по планам правительства,
Ранее в Нацбанке
О том, что искусственное повышение зарплат приведет к росту инфляции и девальвации,
Напомним, Международный валютный фонд
«После ускорения в текущем году рост заработной платы в номинальном выражении можно было бы в целом поддерживать в течение двух лет на уровне, соответствующем инфляции», — считают эксперты МВФ.
Кроме того, как полагают аналитики фонда, давление на инфляцию в Беларуси в результате быстрого роста заработной платы, возможно, проявилось еще не в полной мере.
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Благосостояние белорусов продолжает расти. Так, в январе-октябре реальные располагаемые денежные доходы выросли на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года.
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