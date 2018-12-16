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Бобруйчанка на Ford, которая сбила двух человек и врезалась в дом, была пьяна. Женщина задержана
Бобруйчанка, которая на Ford сбила двоих пешеходов вечером 14 декабря и врезалась в дом, была пьяна,
Напомним, что
27-летний парень, скончался на месте. Еще один пешеход, 45-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.
В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека. Женщина задержана.
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27-летний парень, скончался на месте. Еще один пешеход, 45-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.
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