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Бобруйчанка на Ford, которая сбила двух человек и врезалась в дом, была пьяна. Женщина задержана

17.12.2018 17:44 — Разное | Tut.by  
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Бобруйчанка, которая на Ford сбила двоих пешеходов вечером 14 декабря и врезалась в дом, была пьяна, сообщает СК. Один из пешеходов погиб на месте.


Фото: УВД Могилева

Напомним, что ДТП произошло на улице Комбинатской в Бобруйске. 55-летняя женщина на Ford сбила двоих мужчин, после чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб, протаранил забор и врезался в нежилой дом.

27-летний парень, скончался на месте. Еще один пешеход, 45-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.

В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека. Женщина задержана.

 
Теги: Могилев
 
 
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27-летний парень, скончался на месте. Еще один пешеход, 45-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.
 
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