Бобруйчанка на Ford, которая сбила двух человек и врезалась в дом, была пьяна. Женщина задержана

Бобруйчанка, которая на Ford сбила двоих пешеходов вечером 14 декабря и врезалась в дом, была пьяна, сообщает СК. Один из пешеходов погиб на месте.



Фото: УВД Могилева

Напомним, что ДТП произошло на улице Комбинатской в Бобруйске. 55-летняя женщина на Ford сбила двоих мужчин, после чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб, протаранил забор и врезался в нежилой дом.

27-летний парень, скончался на месте. Еще один пешеход, 45-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.

В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека. Женщина задержана.