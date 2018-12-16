Vox выбрал 21 лучший фильм 2018 года

В декабре чуть ли не все организации, связанные с кинематогрофом, выбирают топ лучших фильмов года. Мы уже писали о рейтингах от Американского института киноискусства и от издания Sight & Sound . Теперь такой топ-21 фильмов составил и известный журнал Vox. Мы публикуем первую десятку, а остальной список можете посмотреть на сайте.

Как отмечает журналист издания, в этом году многие из лучших фильмов были о группах людей, которые раньше оставались «недопредставлены» в Голливуде − речь о женщинах и людей разных цветов кожи. Также автор отмечает и жанровое разнообразие, говорит о большом количестве качественных документалок: «Всё это означает, что 2018 год был полон хороших фильмов почти на любой вкус. В индустрии, переживающей быстрые изменения, приятно видеть, как появляются новые голоса, а старые истории пересказываются по-новому».

10. Пылающий / Burning

9. Восьмой класс / Eighth Grade

8. Округ Хейл утром и вечером / Hale County This Morning This Evening

7. Поддержите девушек / Support The Girls

6. Не оставляй следов / Leave No Trace

5. Amazing Grace

4. Первая реформатская церковь (Дневник пастыря) / First Reformed

3. Бисби 17 / Bisbee '17

2. Minding The Gap

1. Холодная война / Cold War