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Vox выбрал 21 лучший фильм 2018 года
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В декабре чуть ли не все организации, связанные с кинематогрофом, выбирают топ лучших фильмов года. Мы уже писали о рейтингах от Американского
Как отмечает журналист издания, в этом году многие из лучших фильмов были о группах людей, которые раньше оставались «недопредставлены» в Голливуде − речь о женщинах и людей разных цветов кожи. Также автор отмечает и жанровое разнообразие, говорит о большом количестве качественных документалок: «Всё это означает, что 2018 год был полон хороших фильмов почти на любой вкус. В индустрии, переживающей быстрые изменения, приятно видеть, как появляются новые голоса, а старые истории пересказываются по-новому».
10. Пылающий / Burning
9. Восьмой класс / Eighth Grade
8. Округ Хейл утром и вечером / Hale County This Morning This Evening
7. Поддержите девушек / Support The Girls
6. Не оставляй следов / Leave No Trace
5. Amazing Grace
4. Первая реформатская церковь (Дневник пастыря) / First Reformed
3. Бисби 17 / Bisbee '17
2. Minding The Gap
1. Холодная война / Cold War
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В декабре чуть ли не все организации, связанные с кинематогрофом, выбирают топ лучших фильмов года. Мы уже писали о рейтингах от Американского института...
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