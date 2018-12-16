В Украине объявили о создании независимой Церкви. Что постит в твиттер её митрополит

15 декабря в Софии Киевской прошёл Объединительный собор, на котором объявили о создании Православной церкви Украины (допустимо сокращение УПЦ). Также там тайным голосованием в два тура выбрали нового митрополита − 39-летнего Епифания (Думенко), который активно ведёт аккаунты в Facebook и Twitter, пишет nv.ua.

Отметим, что это только де-факто создали новую Церковь. 6 января 2019 года томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе. Это будет официальное создание УПЦ. Полность титул Епифания звучит как предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины. Кафедральным собором новой церкви станет Михайловский Златоверхий собор.

На объединительном соборе присутствовало около 200 человек, мероприятие прошло в закрытом режиме. На Собор пригласии иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. Президент Пётр Порошенко опоздал на полтора часа, поэтому не выступал перед началом Собора.

На момент избрания 39-летний Епифаний был наместником Выдубицкого мужского монастыря в Киеве и ректором Киевской православной богословской академии. С 2013 года он был фактически «правой рукой» патриарха УПЦ. Епифаний ещё пять лет назад предлагал создать единую поместную Украинскую православную церковь. Новый митрополит знает греческий язык и активно ведёт страницы в Facebook и Twitter .

Ми пам‘ятаємо. Ми сильні.

We remember. We are strong. pic.twitter.com/mBFxCBH0aQ — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 24 ноября 2018 г.

Реакция в мире

После избрания нового митрополита его поздравил по телефону Вселенский патриарх Варфоломей. К поздравлениям присоединилось и посольство США в Украине − оно назвало Собор «историческим». Порошенко в своей речи на Соборе был эмоционален. Он подчеркнул , что это объединенная и независимая Украинская православная церковь. «Это − церковь без Путина. Это − церковь без Кирилла. Это − церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это − церковь с Богом и Украиной!»

В РПЦ новости, конечно, не обрадовались. Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил , что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви: «Судьба сегодняшнего лжесобора повторит судьбу других подобных сборищ, имевших место в истории. Его участники будут стерты из исторической памяти церкви, «как прах, возметаемый ветром с лица земли». Двух представителей УПЦ МП, которые пришли на собор, Иларион назвал предателями, добавив, что «ни одна поместная церковь не направила приветствия этому сборищу, как ни одна не поддержала действий патриарха Варфоломея по его подготовке на протяжении всего подготовительного периода».

Что дальше

Епифаний заявил, что после получения томоса «нужно завершить полноценное единение»: «Мы получаем томос, формируем все соответствующие органы этой церкви. Это практически новая структура. Есть много работы по формированию. Но мы будем это делать спокойно, мудро, взвешенно, потому что нужно работать так, чтобы это объединяло, а не разъединяло». По словам митрополита, новая церковь насчитывает около семи тысяч православных парафий, «что больше, чем было до объединения».