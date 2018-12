В Украине объявили о создании независимой Церкви. Что постит в твиттер её митрополит

15 декабря в Софии Киевской прошёл Объединительный собор, на котором объявили о создании Православной церкви Украины (допустимо сокращение УПЦ). Также там тайным голосованием в два тура выбрали нового митрополита − 39-летнего Епифания (Думенко), который активно ведёт аккаунты в Facebook и Twitter, пишет nv.ua.

Отметим, что это только де-факто создали новую Церковь. 6 января 2019 года томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе. Это будет официальное создание УПЦ. Полность титул Епифания звучит как предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины. Кафедральным собором новой церкви станет Михайловский Златоверхий собор.

На объединительном соборе присутствовало около 200 человек, мероприятие прошло в закрытом режиме. На Собор пригласии иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. Президент Пётр Порошенко опоздал на полтора часа, поэтому не выступал перед началом Собора.

На момент избрания 39-летний Епифаний был наместником Выдубицкого мужского монастыря в Киеве и ректором Киевской православной богословской академии. С 2013 года он был фактически «правой рукой» патриарха УПЦ. Епифаний ещё пять лет назад предлагал создать единую поместную Украинскую православную церковь. Новый митрополит знает греческий язык и активно ведёт страницы в Facebook и Twitter .