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Зарегистрировано первое в стране сетевое издание. Догадайтесь какое?

17.12.2018 17:40 — Разное | Партизан  
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Министерство информации осуществило регистрацию интернет-ресурса «sb.by» в качестве сетевого издания, учредителем и редакцией которого выступает учреждение Администрации президента РБ «Издательский дом «Беларусь сегодня».

Напомним, в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» сетевые издания наделяются всеми правами и несут обязанности средств массовой информации.

 
 
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Министерство информации осуществило регистрацию интернет-ресурса «sb.by» в качестве сетевого издания, учредителем и редакцией которого выступает учреждение...
 
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