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Зарегистрировано первое в стране сетевое издание. Догадайтесь какое?
Министерство информации осуществило регистрацию интернет-ресурса «sb.by» в качестве сетевого издания, учредителем и редакцией которого выступает учреждение Администрации президента РБ «Издательский дом «Беларусь сегодня».
Напомним, в соответствии с Законом «О средствах массовой информации» сетевые издания наделяются всеми правами и несут обязанности средств массовой информации.
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Министерство информации осуществило регистрацию интернет-ресурса «sb.by» в качестве сетевого издания, учредителем и редакцией которого выступает учреждение...
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