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Как солдаты в Печах смотрели футбол вместо "Панорамы"

17.12.2018 17:27 — Разное | Партизан  
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Главная информационная программа на «Беларусь 1» – событие для белорусской армии обязательное. Но в части, расположенной в паре километров от «Борисов-Арены», матчи с «Види» и ПАОКом транслировались в ущерб «Панораме».

Как солдаты в Печах смотрели футбол вместо "Панорамы"
Фото: Belarus Press Photo/Сергей Гудилин, носит иллюстрационный характер
В 21:00 десятки тысяч белорусских солдат садятся перед телевизором и впитывают информационную картину дня. Картину, надо сказать, неполную. В нашей части, которая входит в состав 72-го объединённого учебного центра в Печах, просмотр длится не более 15 минут, после чего военнослужащие отправляются на плац для вечерней прогулки строевым шагом. Так что успеваем посмотреть разве что сюжеты о президенте.

Альтернативные источники информации тоже есть. Газеты «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», «Знамя Юности», «Звязда» и тому подобное. У особо ушлых имеются смартфоны и выход в интернет.

В армии жизнь течет довольно однообразно и по распорядку. Иногда забываешь, что вчера была Лига чемпионов, и результаты узнаешь не сразу. Но все менялось, когда в Лиге Европы играл БАТЭ. В части, расположенной в паре километров от «Борисов-Арены», матчи с «Види» и ПАОКом, которые я здесь застал, транслировались в ущерб «Панораме».

– Разрешите посмотреть футбол вместо «Панорамы»? – на эту просьбу солдатам отвечали положительно.

Впрочем, как оказалось, командиров даже не нужно было просить. По опыту офицеры и прапорщики, работающие в «учебке» на контракте, едва ли не в полном составе болеют за БАТЭ. Некоторые ходят чуть ли не на каждый тур чемпионата. В казарме видел даже атрибутику БАТЭ, принадлежащую кому-то из командиров роты. Так что футбол мы бы наверняка смотрели, даже если кому-то хотелось бы глянуть «Панораму».

Любовь к футболу здесь неудивительна, ведь «Борисов-Арена» находится всего в 15 минутах ходьбы от военного городка. Развлечений в Печах немного, а зарабатывают военные по меркам Борисова неплохо. Почему бы и не ходить на футбол?


Некоторые срочники на новость о просмотре матча реагировали негативно.

– Зачем эта ерунда? Давайте лучше новости смотреть.

Но благо пульт от телевизора был у прапорщика. Футбол с увлечением смотрела меньшая часть солдат. Остальные сидели на табуретках и интерес проявляли исключительно к подшиванию подворотничков.

В минувший четверг футбол начался с того, что часть солдат огорчилась сэйву Щербицкого. Сослуживцы не разобрались, что БАТЭ играет в жёлтой форме. Но даже после этого смотреть матч в казарме было непривычно.

– Пешеходы ##### (блин)!

– Играть научитесь!

– #### (Почему) не бьёшь, ####### (тупой человек)?

Подобные дилетантские выкрики слышать было непривычно. Но борисовчане оба раза быстро заставляли казарму радоваться. В матче с «Види» Сигневич забил на 22-й минуте, ПАОК пал на 18-й.

– Рота, приготовиться к вечерней прогулке!

Команду дневального не мог нарушить даже лейтенант, который тут же выключил телевизор. На улицу солдаты – кому не все равно – уходили с хорошим настроением, ведь БАТЭ вёл в счёте.

Вечерняя прогулка длилась минут 20. Запомнилось возвращение с неё во время матча с ПАОКом. Солдаты пошли в сушилку снимать берцы. Оттуда я услышал громкий крик офицера:

– Да ну #####!

Пока мы топтали плац, БАТЭ забил дважды. Сенсационность такого исхода понимали более-менее все. Особенно офицер, который час назад отказался ставить под коэффициент 7,5.

Пропустили мы не только эти голы. Скромный ответ ПАОКа случился, когда телевизор выключили из-за вошедшего в роту постороннего офицера. Проверок в армии боятся как огня, а смотреть футбол во время вечернего туалета не положено.

Конечно, не увидели мы и концовок матчей с ПАОКом и «Види». Отбой в армии – дело святое. А в 22.30 шли где-то 70-е (нет, речь не о годах, в которых застряла наша армия) минуты. Результат матча мы узнали после отбоя от человека, который попросил знакомого отправить соответствующее смс. Кто-то и вовсе узнал финальный счет утром.


Вообще, спорт в Печах сильно ограничен. Тот самый случай с Коржичем* убил в «учебке» не только дедовщину. Нельзя ходить на турники и в «качалку» – абы чего не случилось. А ведь в Печах есть два стадиона, на одном из которых в свое время играл дубль БАТЭ.

Что касается спорта профессионального, то «Беларусь 5» в свободное время включали нередко. На телевизоре были только государственные каналы и записанные на dvd фильмы о войне (разумеется, многократно пересмотренные). Так что даже матч Экстралиги был для солдат вполне интересным.

К слову, командиры пообещали нам, что в следующем году нас при желании будут водить на матчи БАТЭ в чемпионате Беларуси. Пока же «Борисов-Арена» от нас далеко. Хотя шикарный салют во время пятничного чествования БАТЭ был виден очень хорошо. По дороге в солдатскую столовую на ужин.

* – согласно приговору суда, в октябре 2017 года рядовой Александр Коржич совершил самоубийство, не выдержав дедовщины. Виновные получили сроки от 4 до 9 лет. Мать погибшего считает, что ее сына убили.

 
Теги: Новости
 
 
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Главная информационная программа на «Беларусь 1» – событие для белорусской армии обязательное. Но в части, расположенной в паре километров от «Борисов-Арены»,...
 
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