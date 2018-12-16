Не до жиру: Лукашенко приказал правительству считать каждую копейку

цитирует слова главы государства его пресс-служба. — И попросил, чтобы никаких люфтов и зазоров в проекте бюджета не было. Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку. — Я поручил, чтобы вы со своими специалистами еще раз обратились к проекту бюджета, —слова главы государства его пресс-служба. — И попросил, чтобы никаких люфтов и зазоров в проекте бюджета не было. Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку.





Он отметил, что из практики знает, что у правительства и тех, кто зависит от бюджета, есть желание иметь какие-то резервы, «заначки на всякий случай для чего-то».





— Это категорически неприемлемо, — отметил Лукашенко.













Он поручил председателю Комитета государственного контроля, чтобы при исполнении бюджета 2019 года на этот вопрос было обращено особое внимание.





— Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать, — потребовал глава государства. — Хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются.









Александр Лукашенко подчеркнул, что посещать разного рода мероприятия нужно только в том случае, если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа страны.





— Чтобы был результат. Вы понимаете, о чем речь. Это касается всех. Поэтому я и поручил посмотреть еще раз план бюджета на 2019 год, чтобы не было никаких излишеств, — добавил президент.





Расчет бюджета-2019 велся исходя из прироста ВВП на 2,1%, инфляции — 5% (декабрь к декабрю), ставки рефинансирования — 10%, цене нефти — 60 долларов за баррель, курса доллара — 2,2160 белорусского рубля и 69 — российских.