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Не до жиру: Лукашенко приказал правительству считать каждую копейку

17.12.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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Лукашенко потребовал спланировать бюджета на 2019 год «без расточительства и зазоров».

— Я поручил, чтобы вы со своими специалистами еще раз обратились к проекту бюджета, — цитирует слова главы государства его пресс-служба. — И попросил, чтобы никаких люфтов и зазоров в проекте бюджета не было. Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку.

Он отметил, что из практики знает, что у правительства и тех, кто зависит от бюджета, есть желание иметь какие-то резервы, «заначки на всякий случай для чего-то».

— Это категорически неприемлемо, — отметил Лукашенко.



Он поручил председателю Комитета государственного контроля, чтобы при исполнении бюджета 2019 года на этот вопрос было обращено особое внимание.

— Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать, — потребовал глава государства. — Хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются.


Александр Лукашенко подчеркнул, что посещать разного рода мероприятия нужно только в том случае, если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа страны.

— Чтобы был результат. Вы понимаете, о чем речь. Это касается всех. Поэтому я и поручил посмотреть еще раз план бюджета на 2019 год, чтобы не было никаких излишеств, — добавил президент.

Расчет бюджета-2019 велся исходя из прироста ВВП на 2,1%, инфляции — 5% (декабрь к декабрю), ставки рефинансирования — 10%, цене нефти — 60 долларов за баррель, курса доллара — 2,2160 белорусского рубля и 69 — российских.

 
 
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Лукашенко потребовал спланировать бюджета на 2019 год «без расточительства и зазоров».
 
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