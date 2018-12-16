Имейте ввиду: на Рождество в Литве не будет работать ни один торговый центр

ru.delfi.lt , в торговых сетях Iki, Norfa и Maxima говорят, что не планируют работать 25 декабря, а 31 декабря и 1 января будет сокращенный рабочий день. Как сообщает, в торговых сетях Iki, Norfa и Maxima говорят, что не планируют работать 25 декабря, а 31 декабря и 1 января будет сокращенный рабочий день.





Магазины сети Rimi не будут работать 25 декабря. В первый день Нового года большинство из них будут работать с 12:00 до 20:00.





Магазины сети Lidl не будут работать ни 25 декабря, ни 1 января, а 31 декабря — только до 18:00.