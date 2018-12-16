ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Имейте ввиду: на Рождество в Литве не будет работать ни один торговый центр

17.12.2018 17:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В этом году белорусам следует внимательно планировать поездки на шопинг в Литву. Ни один торговый центр в этой стране не будет работать на Рождество, 25 декабря, а некоторые магазины не будут работать и 1 января.

Как сообщает ru.delfi.lt, в торговых сетях Iki, Norfa и Maxima говорят, что не планируют работать 25 декабря, а 31 декабря и 1 января будет сокращенный рабочий день.

Магазины сети Rimi не будут работать 25 декабря. В первый день Нового года большинство из них будут работать с 12:00 до 20:00. 

Магазины сети Lidl не будут работать ни 25 декабря, ни 1 января, а 31 декабря — только до 18:00.

Напомним также, что на Рождество традиционно не работает и абсолютное большинство магазинов в Польше.





 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году белорусам следует внимательно планировать поездки на шопинг в Литву. Ни один торговый центр в этой стране не будет работать на Рождество, 25 декабря, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске "зажгли" огни на главной ёлке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика