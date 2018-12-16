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Имейте ввиду: на Рождество в Литве не будет работать ни один торговый центр
В этом году белорусам следует внимательно планировать поездки на шопинг в Литву. Ни один торговый центр в этой стране не будет работать на Рождество, 25 декабря, а некоторые магазины не будут работать и 1 января.
Как сообщает
Магазины сети Rimi не будут работать 25 декабря. В первый день Нового года большинство из них будут работать с 12:00 до 20:00.
Магазины сети Lidl не будут работать ни 25 декабря, ни 1 января, а 31 декабря — только до 18:00.
Напомним также, что на Рождество традиционно не работает и абсолютное большинство магазинов в Польше.
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В этом году белорусам следует внимательно планировать поездки на шопинг в Литву. Ни один торговый центр в этой стране не будет работать на Рождество, 25 декабря, а...
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