Белорусские айтишники экспортировали более 1,1 млрд USD собственных услуг

banki24.by Впервые за историю экспорт компьютерных услуг превысил 1 млрд USD по итогам 3 кварталов, пишет





Президентский декрет о Парке высоких технологий был принят 22 сентября 2005 года. Экспорт ПВТ зачисляется в компьютерные услуги. Так вот, в 2015 году экспорт компьютерных услуг Беларусью составил лишь 24,7 млн USD, а импорт — 9 млн USD.





В статистике властей об услугах хорошо заметен быстрый рост экспорта именно по «компьютерной» статье. В 2016 году белорусские айтишники подобрались к 1 млрд USD экспорта услуг, а в 2017-м экспорт превысил 1,2 млрд USD.





За 9 месяцев 2018 года оказание компьютерных услуг на экспорт составило 1 104 млн USD. В прошлом году за январь—сентябрь услуги были оказаны на 817 млн USD, то есть темп роста в 2018-м достиг 35%. Участники рынка говорят, что в 2019 году эти темпы сохранятся.





При этом импорт компьютерных услуг в Беларусь остается относительно низким. За весь 2017 год он составил 110,5 млн USD, за 9 месяцев 2018-го — 91,9 млн USD. Налицо опережающий рост экспорта, вследствие чего айтишники только за 3 квартала 2018 года принесли в страну более 1 млрд USD на чистой основе.





Общий экспорт услуг из Беларуси в январе—сентябре составил 6,42 млрд USD. Положительное сальдо по услугам составило 2,55 млрд USD. Таким образом, вклад айтишников в общий поток валюты в страну превысил 39%.





Благодаря специальному режиму налогообложения белорусский IT-сектор работает эффективнее, чем остальные отрасли экономики. Например, чистый экспорт всей железной дороги за 9 месяцев 2018 года составил 503 млн USD.





Развиваться быстрее железнодорожникам мешают убыточные пассажирские перевозки, которые к тому же забирают окно проезда у части грузовых поездов.









Автомобильные перевозки в 2018 году дали чуть меньший вклад в общий пирог, чем железнодорожные. Сальдо оказания услуг за 9 месяцев составило 473 млн USD. Еще 470 млн USD на чистой основе в копилку Беларуси добавил трубопроводный транспорт. Наша страна получает плату за прокачку российских углеводородов.





После бесславного завершения проекта по возведению калийного комбината в Туркменистане совсем худо обстоят дела у отечественных строителей. Чистый импорт строительных услуг за январь—сентябрь 2018 года достиг 116,3 млн USD. За тот же период в 2017 году наблюдался чистый экспорт на 43,9 млн USD.





Дополнительная брешь в белорусском балансе — это финансовые услуги. Из-за неразвитости финансового сектора мы импортируем больше, чем экспортируем. «Дыра» по финансовым услугам за 9 месяцев составила 179,6 млн USD.