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Пакистанские военные примут участие в АрМИ-2019 на территории Беларуси
Пакистанские военные примут участие в Армейских международных играх — 2019, которые пройдут на территории Беларуси.
С официальным визитом в нашей стране находится глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайр Махмуд Хаят.
На встрече с министром обороны Беларуси он рассмотрел вопросы дальнейшего развития двустороннего военного и торгово-экономического сотрудничества.
Он также сообщил, что пакистанские команды будут участвовать в конкурсах АрМИ — 2019.
Отметим, Армейские международные игры проводятся с 2015 года. В текущем году в мероприятие приняли полигоны 7 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и РФ.
В состязаниях участвовали военные 32 стран.
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Пакистанские военные примут участие в Армейских международных играх — 2019, которые пройдут на территории Беларуси.
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