Пакистанские военные примут участие в АрМИ-2019 на территории Беларуси

С официальным визитом в нашей стране находится глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайр Махмуд Хаят.





На встрече с министром обороны Беларуси он рассмотрел вопросы дальнейшего развития двустороннего военного и торгово-экономического сотрудничества.





Он также сообщил, что пакистанские команды будут участвовать в конкурсах АрМИ — 2019.





Отметим, Армейские международные игры проводятся с 2015 года. В текущем году в мероприятие приняли полигоны 7 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и РФ.





В состязаниях участвовали военные 32 стран.







