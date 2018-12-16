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Пакистанские военные примут участие в АрМИ-2019 на территории Беларуси

17.12.2018 16:36 — Разное | Партизан  
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Пакистанские военные примут участие в Армейских международных играх — 2019, которые пройдут на территории Беларуси.

С официальным визитом в нашей стране находится глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайр Махмуд Хаят. 

На встрече с министром обороны Беларуси он рассмотрел вопросы дальнейшего развития двустороннего военного и торгово-экономического сотрудничества. 

Он также сообщил, что пакистанские команды будут участвовать в конкурсах АрМИ — 2019. 

Отметим, Армейские международные игры проводятся с 2015 года. В текущем году в мероприятие приняли полигоны 7 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и РФ. 

В состязаниях участвовали военные 32 стран.



 
 
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Пакистанские военные примут участие в Армейских международных играх — 2019, которые пройдут на территории Беларуси.
 
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