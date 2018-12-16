Областная прокуратура провела семинар с участием руководителей СМИ региона

Учебно-методический семинар по вопросам организации информационного сопровождения деятельности провели в прокуратуре Гродненской области.



В работе семинара приняли участие заместитель начальника отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Дмитрий Брылев, главный редактор ОУИРП «Рэдакцыя газеты «Гродзенская праўда», председатель областной организации Белорусского союза журналистов Лилия Новицкая, директор КУП «Телерадиовещательный канал «Гродно Плюс» Сергей Мазайло, собственный корреспондент БЕЛТА Сергей Гаврицкий, сотрудники прокуратур районов, города Гродно и Гродненской транспортной прокуратуры.



Открыл семинар прокурор области Виктор Корзун. Он рассказал о роли взаимодействия органов прокуратуры со СМИ и общественностью.









– Современный мир перенасыщен различного рода информацией. Обязанность прокуроров – принимать активное участие в формировании уважительного отношения к праву. Развитию правосознания людей способствуют именно средства массовой информации, – подчеркнул Виктор Корзун. – В период перехода к информационному обществу важно оперативно предоставлять СМИ информацию о событиях, вызвавших повышенный общественный интерес. Взаимодействие со СМИ должно строиться на принципах обратной связи и давать нужный профилактический результат. Регулярное освещение в СМИ вопросов, которые входят в компетенцию прокуратуры, будет способствовать повышению степени доверия граждан не только к нашему ведомству, но и к государственным органам в целом.









Концептуальные направления совершенствования взаимодействия органов прокуратуры со СМИ озвучил заместитель начальника отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Дмитрий Брылев. Он обратил внимание присутствующих на необходимость взвешенного подхода к формированию информационного поля о деятельности органов прокуратуры.









Присутствующие на семинаре представители СМИ поделились в своих выступлениях опытом работы, обсудили современные формы распространения информации, механизмы, позволяющие максимально эффективно взаимодействовать с прессой. На их взгляд, улучшить сотрудничество с масс-медиа возможно при помощи различных информационных площадок. Для создания необходимого контента нужно активно использовать передовые интернет-технологии, ресурсы социальных сетей, визуализацию деятельности органов прокуратуры.















В завершении работы семинара выработаны варианты обеспечения надлежащего информационного сопровождения деятельности органов прокуратуры области, в числе которых создание и ведение специализированных правовых рубрик в печатных и интернет-СМИ, передач на радио и телевидении.









