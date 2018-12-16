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В сфере особого внимания: работа комиссий по противодействию коррупции, реализация Декрета №3, создание университетской клиники, чистота на дорогах

17.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Обильные снегопады и складывающаяся в связи с ними дорожная обстановка стали одной их тем, которые обсуждались на оперативном совещании в облисполкоме. 

– Снегоочистительной техники у нас достаточно, в необходимом количестве запасены песко-соляные смеси и другие средства для обработки дорог, – отметилпредседатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Все дороги должны быть убраны в срок как в областном центре, так и в других населенных пунктах. На должном уровне нужно поддерживать чистоту на трассах и дорогах местного значения. 

Важный акцент был сделан на обработке дорог вблизи мостов и других искусственных сооружений. Учитывая, что железобетонные конструкции подвержены коррозии, вблизи них нельзя использовать смеси, в состав которых входит соль. Для этого имеются другие средства. За нарушение этого правила будут применяться меры воздействия, подчеркнуто на совещании. 

В уборку прилегающих территорий должны активно включиться организации, поручил губернатор. Каждая может и должна внести свою лепту в поддержание порядка. 

Владимир Кравцов дал поручения по совершенствованию организации работы комиссий по противодействию коррупции в регионе. Эта тема обсуждалась на состоявшемся заседании областного исполнительного комитета с участием главы Администрации Президента Республики Беларусь Натальи Кочановой, Генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, председателя КГБ Валерия Вакульчика. Комиссии должны работать по-настоящему эффективно, подчеркнул губернатор, для этого нужно сделать все необходимое. 

В центре внимания на оперативном совещании была тема реализации положений Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения». 

 С людьми нужно широко проводить разъяснительную работу, используя разные доступные формы, – сделал поручение Владимир Кравцов. – Человек должен четко понимать, как проверить свое присутствие или отсутствие в базе незанятых в экономике трудоспособных граждан, что необходимо сделать, чтобы быть исключенным из этой базы при наличии достаточных оснований, что следует за включением в списки незанятых. Каждому, кто хочет трудиться, нужно оперативно помочь с поиском работы. Это важная и объемная работа должна быть выполнена грамотно и в срок. 

На совещании получила продолжение тема включения бань в состав профильных активов жилищно-коммунального хозяйства, что подразумевает субсидирование их деятельности. Сейчас в регионе идет работа над составлением списка населенных пунктов, где банные услуги будут субсидироваться. При этом равные условия получают все юридические лица на селе, будь то собственником бани коммунальное предприятие или она находится в частной собственности. 

Владимир Кравцов дал также поручения по реализации пилотного проекта по созданию в Гродно первой в стране университетской клиники на базе областной клинической больницы. Соответствующее постановление принято Советом Министров Беларуси и будет реализовываться на Гродненщине. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Обильные снегопады и складывающаяся в связи с ними дорожная обстановка стали одной их тем, которые обсуждались на оперативном совещании в облисполкоме.
 
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