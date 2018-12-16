Могилевские таможенники не пропустили в Россию 40 тонн польских яблок и груш

Белорусские таможенники не допустили перемещения в Российскую Федерацию 40 тонн яблок и груш польского происхождения, сообщили в Могилевской таможне.

"При проведении специальных мероприятий в Климовичском районе таможенниками приостановлено движение автопоездов "DAF" и "RENO", в грузовых отсеках которых находилось в общей сложности около 40 тонн яблок и груш", - говорится в материале таможни.

Товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения фруктов, у водителей не было. Не оказалось у них и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции для потребления. На коробках с фруктами были наклеены этикетки, подтверждающие польское происхождение товаров.

Стоимость яблок и груш устанавливается.

По фактам нарушения законодательства Могилевской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.