США сохранят пошлины на поставку арматуры из Украины и ряда других стран

Министерство торговли США (U.S. Department of Commerce) сохранит существующие антидемпинговые пошлины на поставку строительной стальной арматуры из Украины, Беларуси, Индонезии, Латвии, Молдовы, Польши и Китая.

Как сообщается в информации Минторга в Federal Register в понедельник, такие выводы содержатся в определениях Министерства торговли США и Комиссии по международной торговле США (International Trade Commission, ITC).

При этом поясняется, что обе структуры считают, что отмена пошлин может привести к возобновлению демпинга на данную продукцию и нанесению ущерба промышленности США.

Минторг США издал приказ о продолжении взимания пошлин при поставках арматуры из семи стран, начало продолжения взимания пошлин - с даты данной публикации в Federal Register, то есть с 17 декабря текущего года.

Как сообщалось, 1 июня 2018 года Минторг США опубликовал информацию об инициативе третьего пересмотра действия антидемпинговых пошлин на арматуру из семи стран. 7 декабря текущего года ITC опубликовала свои выводы, что отмена пошлин может привести к продолжению демпинга и нанесению ущербу промышленности США.

Размер пошлин при поставках украинской упрочненной арматуры (Steel Concrete Reinforcing Bars) на американский рынок с момента их введения (2002 год) составляет 41,69%.