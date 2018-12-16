С каждым днем Пинск все больше погружается в праздничную атмосферу. Городские улицы и здания пестрят яркими красками. А в минувшие выходные на центральной площади «зажгли» главную елку.







Новогодняя красавица собрала вокруг себя сотни пинчан. Каждый из них пришел, чтобы стать свидетелем яркого новогоднего действа.

Для малышей организаторы мероприятия (а это методический отдел ГДК) подготовили спортивно-игровую программу «Пинская удаль». Ребята с большим удовольствием катали «снежки»,







передавали друг дружке градусник Деда Мороза, которым тот измеряет достаточно ли холодно на улице,







придумывали интересные и оригинальные поздравления. Желание победить подогревали сладкие подарки для самых активных, быстрых и смелых участников.



Но больше всего маленькие пинчане ждали новогоднего волшебника - Деда Мороза. А тот не спешил. Впереди себя «на разведку» он отправил своих верных друзей - молодых Дедов Морозов, Снегурочек и всяких-разных сказочных героев.







Тут были не только традиционные для славянской культуры бабки ёжки, кикиморы и лесные зверушки. В нынешнем году погостить в столице Полесья решили и диснеевская Малифисента, а также Снежная Королева, Красная Шапочка и другие.







Традиционными стали соревнования между Дедами Морозами и Снегурочками. Каждая пара со своей свитой сказочных героев подготовила небольшую театрализованную программу с играми. А в это время жюри оценивало сюжет, работу со зрителями и костюмы.

Объявляет победителей всегда наш главный Дедушка Мороз, который в нынешнем году не смог приехать на своих санях, ведь снегом погода не порадовала пинчан. Зато он нашел себе другой подходящий транспорт - такси «Калі ласка».



В итоге «Открытиями года» нынче стали Полесский госуниверситет







и ясли-сад №37.



За лучшую сюжетно-игровую программу отмечены средняя школа №3











колледжи легкой промышленности, машиностроения и медицинский. Самыми талантливыми стали герои из яслей-сада №9













и педагогического колледжа.



А больше всех пришлось постараться Дедам Морозам и Снегурочкам. Лучше всех справилась с ролью внучки новогоднего Деда и стала обладательницей звания «Супер Снегурочка» учащаяся педагогического колледжа Анна Соколова.







«Супер Дедом Морозом» был назван представитель яслей-сада №37 Михаил Гулько, который покорил всех своим рэпом.













Кроме того, отметили и самых лучших отрицательных героев. Ими стали Баба Яга и кикиморы из яслей-сада №9.









И вот настал самый торжественный и долгожданный момент - прозвучали поздравительные слова от главных героев и над площадью пронеслись веселые призывы «Раз, два, три, ёлочка, гори!»



Новогодние огни и радостный смех детей возвестили о том, что чудеса начинаются. И доказательством стал выпавший в выходные снег. Ведь все герои просили Матушку Зиму

растелить

и в столице Полесья белый ковер.

Ирина ДЕНИСОВИЧ

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