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Реальные денежные доходы белорусов выросли
17.12.2018 17:49 — Разное | Ежедневник
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2018 года составили 108,1% к уровню января-октября 2017-го, сообщили в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2018 года составили 108,1% к уровню января-октября 2017-го, сообщили в Национальном...
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