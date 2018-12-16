Фабрика грез и не только: чем сегодня живет «Беларусьфильм»

Кинокартины студии «Беларусьфильм» смотрят и любят миллионы зрителей не только в самой республике, но и на просторах СНГ. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев побывал на минской «фабрике грез» и узнал, какие фильмы снимают там сейчас.

«В августе 44-го…», «Приключения Буратино», «Белые Росы» – эти ленты снимали здесь, на «Беларусьфильме». И все они – классика не только советского, но и мирового кинематографа.

На стенах «фабрики грез» – сотни фотографий мастеров. Впрочем, и сегодня талантов на киностудии не меньше.

После десятилетней реконструкции «Беларусьфильм» превратилась в большую кинофабрику, на площадках которой одновременно живут разные жанры и эпохи. В пяти современных павильонах почти непрерывно идут съемки.

«Купала – сложная личность, трагичная. Когда он работал, время было непростое. И особенно нелегко было талантливым людям. Мы вспоминаем все периоды жизни Купалы, от детства до взрослой жизни», – говорит сценарист Александра Борисова.

Она – соавтор сценария самого ожидаемого фильма года «Пока будет небо». Лента о поэте и драматурге Янке Купале уже почти смонтирована. И вот-вот выйдет в прокат. Зрители телеканала «Мир» кадры фильма первыми.

Бюджет картины – миллион долларов. Но финансовые затраты здесь – не главное. Главное, что зритель ждет именно такое кино, где отражены национальная идентичность и культура. В этом убежден гендиректор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский. По его мнению, плохие времена у киностудии позади. Сегодня есть все, чтобы снимать много качественных лент.

«Мы должны вернуться к молодежному кино. Нужно снимать сериалы самостоятельно, ситкомы, социальные сериалы», – считает он.

То, что не получается пока делать самим, снимают совместно с зарубежными партнерами. В основном – российскими. Для режиссеров из Москвы и Петербурга работать в Минске не только выгоднее, но и легче.

«Если в Петербурге и Москве ты тратишь семь часов в сутки на творчество, то здесь 10 часов, логистика сама по себе там тяжелее, город здесь компактнее», – отмечает режиссер Дмитрий Астрахан.

Программа-максимум на будущий год – семь полнометражных лент. Причем зритель увидит не только хорошую режиссерскую и операторскую работу. Вот-вот на «Беларусьфильме» сдадут и новую студию шумового оформления. Так что вскоре отечественное кино еще и зазвучит по-современному.

Подробно об истории и перспективах белорусской киноиндустрии – в специальном репортаже Дениса Кошелева на телеканале МИР-24 в понедельник в 8:45, 9:45, 12:20, 17:30, 19:45.