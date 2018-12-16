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В Солигорске инспекторы ГАИ устроили погоню за пьяным водителем. Видео

17.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В минувшую субботу около 1:30 ночи в один из водителей проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке. Автолюбитель на Фольксвагене, напротив, ускорился попытался скрыться в жилом квартале Солигорска. Сотрудники ГАИ организовали преследование на патрульной машине.

— Через несколько минут, проехав несколько дворов многоэтажек, водитель не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Повреждения машины оказались незначительными, но автомобиль дальше двигаться не смог. Из машины выбежали 4-5 человек молодежи и бросились врассыпную, — сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.

Инспектор ГАИ побежал за водителем и вскоре задержал 31-летнего солигорчанина, ранее лишенного водительских прав по ст.18.16 (управление авто в алкогольном опьянении). К слову, в этом году он уже трижды привлекался за управление транспортным средством без прав. В этот раз, в его крови было выявлено около 1 промилле алкоголя.

Молодой человек пояснил, что после употребления алкоголя на машине матери с друзьями ехал на дискотеку. Регистрационные знаки автомобиля были сняты и лежали в багажнике. В отношении автолюбителя составлено четыре протокола за нарушение ПДД.


Видео: УВД Миноблисполкома

 
 
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В минувшую субботу около 1:30 ночи в один из водителей проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке. Автолюбитель на Фольксвагене ускорился попытался...
 
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