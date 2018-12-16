|
В Солигорске инспекторы ГАИ устроили погоню за пьяным водителем. Видео
17.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В минувшую субботу около 1:30 ночи в один из водителей проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке. Автолюбитель на Фольксвагене, напротив, ускорился попытался скрыться в жилом квартале Солигорска. Сотрудники ГАИ организовали преследование на патрульной машине.
— Через несколько минут, проехав несколько дворов многоэтажек, водитель не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Повреждения машины оказались незначительными, но автомобиль дальше двигаться не смог. Из машины выбежали 4-5 человек молодежи и бросились врассыпную, —
Инспектор ГАИ побежал за водителем и вскоре задержал 31-летнего солигорчанина, ранее лишенного водительских прав по ст.18.16 (управление авто в алкогольном опьянении). К слову, в этом году он уже трижды привлекался за управление транспортным средством без прав. В этот раз, в его крови было выявлено около 1 промилле алкоголя.
Молодой человек пояснил, что после употребления алкоголя на машине матери с друзьями ехал на дискотеку. Регистрационные знаки автомобиля были сняты и лежали в багажнике. В отношении автолюбителя составлено четыре протокола за нарушение ПДД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу около 1:30 ночи в один из водителей проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке. Автолюбитель на Фольксвагене ускорился попытался...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)