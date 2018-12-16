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Семья и школа

17.12.2018 — Разное | Единство  
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То, каким вырастет ребенок, во многом определяется его положением в системе семейных отношений. Подростковый период развития ребенка - последняя возможность повлиять на формирование его личности, характера. В шестой школьный день в СШ№2 г.Борисова в рамках работы клуба «Основы семейного мира» состоялась     детско-родительская встреча «Мосты взаимопонимания». В мероприятии участвовали учащиеся 9 «Б» класса и их родители. Родители и дети работали в группах, выполняли различные задания и упражнения, аргументировали свою точку зрения в разрешении проблемных ситуаций.  В конце мероприятия участники написали друг другу письма, что нужно для счастья детей и родителей. Встреча способствовала гармонизации детско-родительских отношений, повышению профессиональной компетентности родителей.

А.Л.ДЕНИСЕНКО

 
 
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