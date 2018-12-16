«Здесь в раза 2 дешевле». За какими новогодними товарами едут на один из самых дешевых рынков столицы

Подготовка к Новому году — это не только веселая предпраздничная суета, но и огромные расходы. Необходимо не только купить отнюдь не дешевые продукты к столу, но и подарки. А некоторым и искусственную елку с украшениями для нее. FINANCE.TUT.BY побывал на уличном рынке "Экспобел", где многие минчане закупаются к Новому году, и посмотрел, что и почем там продают.





Для утра рабочего дня на рынке довольно многолюдно. Ряды пестрят разноцветными огнями, коробками с яркими игрушками, упаковочной бумагой и лентами, всяческими полезными мелочами для кухни c символами следующего года — поросятами. Больше всего людей у прилавков с детскими игрушками.

— Сын самокат на Новый год заказал. Вот ищем, — рассказывает отец семейства с двумя детьми. — Старшая дочка хочет рюкзак с кроличьими ушами и блестками. Но мы тут таких пока не видели. Приехать на «Экспобел» друзья посоветовали, сказали, что тут дешевле. Да, игрушки действительно дешевле и качество примерно такое же как в магазинах. А вот качество всего остального — одежды, обуви, постельного оставляет много вопросов. Может, еще игрушки на елку можно было бы посмотреть, но у нас, вроде, есть.

Детские самокаты здесь стоят от 37 до 75 рублей. Еще популярны тюбинги — надувные санки. На них цена варьируется от 45 до 90 рублей. Для сравнения, в одном из столичных универмагов тюбинг, который здесь продают за 50 рублей, продается за 94 рубля.





У соседнего стола, где разложены коробки с конструкторами, пластиковыми машинками и самолетами, наборами игрушечной посудки, тоже толпятся люди.

— Мы приехали сюда за игрушками. Дочка просила у Деда Мороза пони, вот теперь ищем. Мы здесь и в прошлом году подарки покупали. Дешевле, — рассказывает молодая женщина, рассматривающая упаковки с разноцветными лошадками.

На вопрос о качестве товара, который здесь продают, женщина ответила, что "оно такое же, как и во многих магазинных игрушек".

— Ломаются они одинаково быстро. Тот же Китай, что и везде. Не думаю, что они опаснее, чем в том же универмаге.





Пластиковая пони Радуга высотой около 15 сантиметров стоит 15 рублей, кукла Эльза из мультика «Холодное сердце» с набором мебели — 18 рублей, кукла Маша — 15. Наборы игрушек со свинкой Пеппой продают по 8 рублей, кукол Барби в костюмах Санты — по 5.

На рынке большой выбор искусственных ёлок: от малюсеньких по 5−7 рублей до двухметровых красавиц по 250−300 рублей. Люди покупают более дешёвые модели — до 100 рублей. А вот на литые елками только смотрят, но как слышат цену — 170, 200, 250 рублей, интерес к ним пропадает. К слову, для литых елок это недорого, в магазинах в 1,5 раза дороже. Но качество базарных значительно хуже — иголки отлиты неаккуратно, макушки куцеватые.

— В какую цену вот эта елочка? — интересуется девушка у молодого парня-продавца, показывая на полностью литую елку высотой метра полтора.

— 245 рублей, — ответил парень.

— Ой, это же больше половины папиной пенсии! Я ему думала искусственную елочку купить, но такую он не потянет, — расстроенно сказала девушка и пошла искать подходящий вариант.





Здесь можно купить не только елку, но и наряд для нее. На прилавках изобилие разноцветных шариков, шишек, сосулек, колокольчиков и других украшений. Народ в основном берет шары разных размеров.

— Мы случайно здесь оказались, приезжали в торговый центр за сапогами. Решили пройтись и здесь. Насмотрела шарики на ёлку. Упаковка 24 штуки стоит 18 рублей. Не знаю, где такие сколько стоят, но 18 рублей — однозначно дешево.

Цены на наборы елочных шариков начинаются от 3 рублей — это за 6 самых маленьких. Наборы шариков побольше стоят от 5 до 12 рублей. Довольно активно берут мишуру. За нитки раной длины цены от 2 до 5 рублей.

Многие покупают гирлянды с огоньками. Разнообразием они здесь не радуют, но стоят от 3 до 20 рублей. Популярные в последние пару лет гирлянды с хлопковыми шариками или с лампочками Ильича мы не нашли.





В тренде всякая мелочь с поросятами: кружки, разделочные доски, полотенца, фигурки свинок и многое другое.

— За чем вы сюда приехали? И почему именно сюда? — интересуюсь у покупательницы, которую встретила у столов с кухонной утварью.

— Да потому что здесь все в раза два дешевле, чем те же товары в магазинах, — рассказывает женщина. — Взять те же полотенца вафельные с новогодними картинками. Здесь они по рублю, а в магазине не дешевле 2,5. Разделочные доски-поросята здесь по 2,5 рубля, а в магазине по 7 почти такие же видела. А у меня родни много и всем что-то купить нужно. С нашими зарплатами только тут и покупать.





Продавцы говорят, что самым большим спросом сейчас пользуются елочные украшения и детские игрушки.

— Еще канцелярские товары неплохо берут. Многие детям в подарок покупают карандаши, фломастеры, разноцветные ручки с блестками. Стоят они у нас копейки — от 2 до 5 рублей, — рассказывает одна из продавцов.