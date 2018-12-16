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Беларуского анархиста и экс-политзаключённого хотят депортировать из Украины

17.12.2018 18:15 — Разное | KYKY  
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Александр Францкевич, анархист и бывший политзаключённый, уже три года скрывается от беларуских силовиков в Киеве. Но, по его словам, в этом году Служба безопасности Украины (СБУ) начала усиленно давить на анархистов и экоактивистов, а знакомым Александра силовики прямым текстом говорят, что ищут его, чтобы департировать.

Как объяснил Александр, его ещё не нашли, но это вопрос времени. Обыск уже проходил у его знакомой, и у неё в том числе спрашивали про мужчину. В это же время обыски и осмотры прошли у его знакомых экоактивистов и анархистов, им тоже говорили, что ищут беларуса. Причём в отношении самого Александра пока что не завели никакого дела − он совсем недавно спокойно ездил путешествовать в Европу, и у него не возникало проблем на границе. 

Александр не знает, с чем именно связано давление силовиков, потому что напрямую с ним ещё не общались, но предполагает, что это беларуские спецслужбы могли сделать запрос. Всё это время (три года), что мужчина скрывался в Киеве, работал программистом на фрилансе − и его никто особо не трогал. Находился в стране Александр легально − у него есть вид на жительство.

В обращении к суду на разрешение провести обыск у Кристины (знакомой Александра) прокуратура указывает, среди прочего, о переписке с «неустановленными особами», которые также, как и девушка, подозреваются в нарушениях закона. В документе указано, что 3 мая 2018 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части четвёртой статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с использованием оружия), части второй статьи 187 (разбой в сговоре с группой лиц), части первой статьи 263 (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Во время обыска у Кристины конфисковали мобильный телефон, ноутбук и паспорт.

Кто такой Александр Францкевич

Беларуса задержали в сентябре 2010 года и вместе с несколькими другими анархистами обвинили в ряде нападений на административные здания и в поджогах. Речь идёт об антивоенной акции возле Министерство обороны в 2009 году, забрасывании бутылками с зажигательной смесью территории посольства России в Минске и здания ЦИП в 2010 году. В мае 2011-го Францкевича приговорили к трём годам колонии усиленного режима за «злостное хулиганство, умышленное уничтожение имущества, несанкционированный доступ к компьютерной информации, компьютерный саботаж и за разработку, использование либо распространение вредоносных программ». Он вышел на свободу в сентябре 2013 года. 

После этого его вновь задержали в 2014 году в преддверии «Чернобыльского шляха». У Александра было два административных нарушения − после третьего силовики могли вновь его задержать и поместить в колонию.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Францкевич, анархист и бывший политзаключённый, уже три года скрывается от беларуских силовиков в Киеве. Но, по его словам, в этом году Служба...
 
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