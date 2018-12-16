﻿ В ближайшие дни в Беларуси ожидаются ночные морозы до -18°С. 21.by
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В ближайшие дни в Беларуси ожидаются ночные морозы до -18°С

17.12.2018 18:34 — Разное | Партизан  
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Днем температура понизится до -11°С.



18 декабря облачно, по востоку с прояснениями. В западных и центральных районах снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3 -9°С, ночью по востоку при прояснениях до -10..-12°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

19 декабря на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, при прояснениях до -15..-18°С, максимальная — днем от -2°С по западу страны до -10°С по востоку.


20 декабря в отдельных районах страны возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях -15..-18°С, максимальная - днем -4..-11°С.

 
 
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