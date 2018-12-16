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«У Путина катастрофически снижается рейтинг». Эксперт предсказал жесткий сценарий для Беларуси

17.12.2018 18:20 — Разное | Партизан  
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Новая встреча глав Беларуси и России вполне может оказаться судьбоносной.

«У Путина катастрофически снижается рейтинг». Эксперт предсказал жесткий сценарий для Беларуси
После того как Александр Лукашенко и Владимир Путин схлестнулись на саммите в Петербурге, белорусско-российские отношения вновь накалились до предела, пишет "Солидарность".

В преддверии новой встречи между двумя лидерами, которая должна состояться 25 декабря, в «Нашей ниве» появилась информация о том, что глава Беларуси провел некое секретное заседание по вопросам безопасности, на котором в том числе обсуждалась защита страны от российского информационного воздействия.

Впрочем, уже на следующий день эта информация была опровергнута пресс-службой главы государства. Есть ли у белорусских властей реальный повод для беспокойства?

По мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, на встрече, если она состоится, белорусская сторона «попытается найти компромисс и решить противоречия с Россией, не прибегая к шагам, которые бы подрывали суверенитет страны».

Но вряд ли такая развязка в нынешних условиях возможна, замечает эксперт и объясняет почему:

– У Путина катастрофически снижается рейтинг – он уже достиг докрымского уровня, то есть, уровня начала 2014 года, который является минимальным за всю историю его правления. При этом социально-экономическая напряженность в России нарастает. А российское правительство не способно решить этот экономический кризис. К тому же, неблагоприятная геополитическая обстановка, в которой находится Россия, также обостряется.

По мнению аналитика, в этой ситуации у Кремля не так много опций: одна из них – демонстрировать постоянный геополитический успех. В том числе и за счет «интеграции» Беларуси.


Может ли Беларусь договориться с Россией без сдачи своей независимости?

– Минимально возможная уступка без углубления интеграции – это постоянное военное присутствие России в Беларуси. То есть, это создание военной базы. Такой вариант обеспечит Кремлю дополнительный рычаг давления на белорусское руководство и не потребуют особого углубления интеграции. Но это позволит «подкорректировать» поведение Беларуси на международных площадках.

Если же говорить об интеграции с отсылкой к договору о Союзном государстве, то по сути, что сегодня предлагает Россия, это вариант при котором центр всех финансово-экономических и военно-политических решений перемещается в Кремль.

Арсений Сивицкий ожидает, что предстоящие переговоры Лукашенко и Путина будут жесткими.

– Так как Беларусь, скорее всего, не пойдет на сдачу своего суверенитета и независимости, то нужно быть готовым к самым жестким сценариям. Период турбулентности может наступить если не в первом полугодии 2019 года, то вероятно ближе к середине будущего года, – предупреждает эксперт.

 
 
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