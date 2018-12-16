Белорусская певица выиграла конкурс X Factor в Риге









Нашей соотечественнице в суперфинале противостояли квартет "Baritoni", занявший второе место, и группа "Radio Trio", который оказался третьим.





В полуфинале Kattie пела песню по-латышски. В суперфинале она исполнила "From This Moment" Шанайи Твейн, а перед этим спела песню из мюзикла "Звезда родилась" (в дуэте с Артурсом Груздинсом).





Это первая для Беларуси победа в конкурсах X Factor. Kattie получила 10 000 евро и эксклюзивный контракт с звукозаписывающим лейблом Sony Music.