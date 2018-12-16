«Не могу молчать, какой бардак!» Гомельчанка пожаловалась на детскую больницу

И вот представьте, открываются двери лифта – и такая ужасная вонь в нос! Отделение новое, всё красиво, но запах ужасный: пахнет то ли краской, то ли пластиком. Возникает вопрос: там лежат дети, есть вообще груднички – эта вонь не токсична?

Направили в хирургическое отделение, муж провёл в палату ребёнка и оставил, т.к. надо было ехать домой, чтобы взять вещи для больницы. Вечером я вместе с мужем приехала к сыну. Хирургическое отделение находится на 4 этаже.

– От медпункта я тоже была в шоке: ребёнок перезвонил и сказал, что ему измерили температуру, но, так как её не было, сказали идти на урок, живот при этом даже не смотрели. Муж отпросился с работы и поехал за сыном, затем – сразу в приёмный покой на Жарковского. Там быстро взяли анализы, померили температуру – была 37,2, прощупали живот и сказали, что ребёнка положат с подозрением на аппендицит. Врач, который проводил осмотр, сказал, что ему можно только пить воду и есть сушки.

– Не могу молчать, какой бардак творится в детской больнице по улице Жарковского! Начну всё сначала. Второй день сын – ему 8 лет – жаловался на боль в животе справа. Позвонил мне со школы и сказал, что сильно болит живот. Я ему сказала: «Сходи в медпункт, пусть тебя там осмотрят, после мне сразу перезвони!» – начинает рассказ гомельчанка.

Палаты идут блочного типа, блок разделяется на две палаты по 2 и 3 человека. С одной стороны – туалет и раковина, с другой – душ. Он как бы есть, но пользоваться им нельзя. Просто трап в душе неправильно сделан: всё на одном уровне, если мыться, то вода потечёт в блок.





В палатах установлены камеры видеонаблюдения, в стенах между соседними палатами – окна. Каждый видит соседей из другой палаты. Лично моё мнение, это неуместно в палатах, где лежат мамы с детьми до 5 лет, с грудничками… Мало того, что в палате не переодеться, потому что процесс увидит сосед из другой палаты противоположного пола (на заметку, размещают мальчиков отдельно от девочек, но по факту всё прозрачно), так ещё за вами наблюдает медсестра на посту с камеры видеонаблюдения, что в палате.





Мы пришли к сыну, незадолго до этого всех позвали на ужин и сына в том числе. Ребёнок был уже голоден, т.к. последний раз ел в школе в час дня. Мы с мужем не поняли: раз позвали, значит можно есть?.. Хотя врач сказал, что можно только питьевую воду и сушки.





Я остановила ребёнка и пошла на пост с ним, уточнить, можно ли ему вместе со всеми на ужин. В ответ спросили, с чем вы поступили. Ответила, что с подозрением на аппендицит и рассказала о предупреждении врача касательно питания. В итоге выяснилось, что на ужин отправляться нельзя.





Вывод получается такой: если бы приехали позже и сына позвали на ужин, то он бы пошёл и поел, и я бы была в этом виновата?! Дети, которые лежат с пяти лет, предоставлены сами себе. Если ребёнок поступил с подозрением на аппендицит, если врач запретил ему есть, почему врач не дал указания медперсоналу, чтобы ребёнка не звали на ужин?!





На следующий день сыну разрешили кушать, был обход, осмотрели живот, измерили температуру, взяли анализы. Сын позвонил после и сообщил, что врач сказал ещё полежать под наблюдением.





Вечером приехала к сыну, хотела поговорить с лечащим врачом, но оказалось, что все врачи работают до 14:00. На посту попросила телефон ординаторской – мне не дали. Мало того, мне не дали телефон даже заведующего отделением! Этим вечером я так ничего не добилась.





А вот назавтра хирургическое отделение превзошло себя! На обходе сын спросил врача, скоро ли его выпишут. Врач ответил, что, может, выпишем, может, нет… Я позвонила своей родственнице, чтобы она навестила моего сына.





Итог: оказалось, что ребёнка выписали в 9 утра. Родителям не позвонили, хотя контакты муж оставлял. Ребёнок лежал и не знал, что его выписали. Мало того, все выписки отдали моей родственнице, даже не спросив, кто она такая. Не говоря уже о том, чтобы посмотреть паспорт. Выходит, ребёнка может забрать любой человек?! В данном отделении нет квалифицированной дисциплины медперсонала! – считает Ирина.