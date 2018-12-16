Слушание длится 20 минут: как работают интернет-суды в Китае









Согласно последним данным, в Китае насчитывается 802 млн пользователей интернета. 71% из них делают покупки онлайн. Кроме того, все чаще они предпочитают платить за контент. К концу февраля 2018 года две из крупнейших платформ потоковой передачи видео в Китае, Baidu iQiyi и Tencent Video, имеют 60,1 млн и 62,6 млн платных подписчиков соответственно.





За первые девять месяцев 2017 года в Китае 710 человек стали фигурантами дел с предъявлением обвинений в совершении онлайновых преступлений. Рост правонарушений, по данным Верховной народной прокуратуры КНР, — 80,7% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. За последние пять лет было закрыто почти 4000 вебсайтов и миллионы видеоматериалов.





В борьбе с киберпреступностью правительству Поднебесной помогают и некоторые интернет-компании. Например, с властями тесно сотрудничает Alibaba, которая старается контролировать распространение подделок на своей платформе. Так только в прошлом году компания сообщила о более чем 5000 случаях продажи контрафактной продукции. Не исключено, что количество киберпреступлений, включая трансграничные, будет продолжать увеличиваться в обозримом будущем.





Все это сильно усложняет и затрудняет работу судов, обычных усилий недостаточно. Поэтому власти Китая решили, что, если существующая система правосудия не в состоянии справиться с подобной киберпроблемой, то решение её должно быть современным.









Инновации для решения киберпроблем





С 2016 года некоторые суды здесь стали позволять присутствовать на слушаниях дистанционно. Помимо удобства это позволяет сэкономить время. А в 2017 году было принято решение в качестве эксперимента запустить самостоятельный интернет-суд. Представители китайского правосудия заявили, что новый суд укрепит онлайн-защиту цифровых активов, интеллектуальной собственности, личной информации и коммерческой тайны в рамках усилий по созданию процветающего, упорядоченного и безопасного киберпространства.





Первый подобный суд открылся летом 2017 в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян. Почему выбор пал именно на этот город? В Китае иски против компаний рассматриваются в городе, где компания зарегистрирована или ведет деятельность. А расположенный в часе езды от Шанхая Ханчжоу — «столица китайской электронной коммерции» и родина Alibaba и NetEase (компания разрабатывает технологии поисковых систем и массовых многопользовательских онлайн-игр), а также пилотная зона для электронной коммерции национального уровня.





В последние несколько лет суды Ханчжоу столкнулись с огромным ростом числа дел, связанных с электронной коммерцией: с 600 в 2013 году — до 10 000 в 2016 году. Начиная с августа 2017 года, интернет-суд Ханчжоу заслушал около 12 000 дел и закрыл около 10 600.





Первое дело, рассмотренное интернет-судом Ханчжоу, касалось обвинения в нарушении авторских прав вебпорталом NetEase и автора, который писал для неё тексты. И истец, и ответчик получили доступ к суду удалённо, а сам процесс рассмотрения дела занял порядка 20 минут.





Главным судьей первого киберсуда стал 50-летний Чжан Вэнь. Еще 40 судей получили должности. Все привлеченные эксперты имеют более 10-летний рабочий стаж.





Процессуальные и технические особенности киберсудов

Опыт первого интернет-суда признали успешным. Поэтому было решено запустить судопроизводство в новом формате в других мегаполисах — Пекине и Гуанчжоу.





За 2017 год в одной только столице рассмотрели 45 382 дела, связанных с интернетом. А за восемь месяцев текущего года — 37 631 интернет-дело. Это на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство дел — претензии потребителей, обвинения в мошенничестве в онлайн-торговле, услугах, нарушении авторских прав и т.д.





Пока система интернет-судов Китая только формируются. И сами суды несколько отличаются друг от друга. Некоторые детали пока все еще в процессе принятия. Однако уже можно говорить об общих процессуальных и технических особенностях. Каким же образом совершается кибеправосудие? Какие именно дела рассматриваются?





Интернет-суд рассматривает следующие виды преступлений:





- споры с участием платформ электронной коммерции;

- споры, связанные с обслуживанием, где договор выполняется и выполняется через интернет;

- споры, в которых договор заключается и осуществляется через интернет;

- споры об авторском праве и смежных правах, в которых произведение впервые публикуется в интернете;

- споры об авторском праве и смежных правах, связанные с нарушением прав в интернете;

- нарушение договоров и споры, связанные с доменными именами;

- споры, возникающие из-за онлайн нарушения личных, имущественных или других гражданских прав;

- ответственность за дефектные продукты, приобретенные на платформах электронной коммерции;

- другие связанные с интернетом гражданские и административные дела, назначенные Высшим народным судом КНР.





Все суды нового типа должны вести разбирательство в режиме онлайн. В теории, это значит, что подача иска, посредничество, обмен доказательствами, слушание и объявление решения — все осуществляется через настраиваемую интернет-платформу. Слушания проходят в прямом эфире на той же платформе, а граждане предоставляют доказательства и участвуют в заседаниях удаленно через сайт киберсуда.





Интернет-суды могут открыть судебное разбирательство и в автономном режиме, например, когда есть необходимость ознакомиться с вещественными доказательствами. Другие части судебного разбирательства также могут проводиться в автономном режиме по просьбе участвующих сторон и с учетом потребностей судебного разбирательства.





В первом киберсуде Китая в городе Ханчжоу истцы сначала верифицируют личность через Alipay (платежный сервис Alibaba), или показывают ID работнику суда. После этого стороны пытаются урегулировать конфликт в досудебном порядке через интернет, по телефону или при помощи видеоконференции. Если попытка не увенчалась успехом, иск поступает на рассмотрение в суд.





Разбирательства каждого дела — от подачи иска до медиации, слушания и объявления решения — доступны в интернете. Данные, передаваемые во время заседаний, будут шифроваться при помощи Alibaba Cloud.





Каждое слушание, проводимое в режиме онлайн, занимает в среднем 28 минут — около 40% традиционного автономного слушания.





Судебное разбирательство длится около 41 дня, что вдвое меньше времени, необходимого для «обычного» дела, говорится в официальном заявлении. В среднем судья данной структуры в Ханчжоу обрабатывает 100 дел в месяц.









Общение с судьей — через сайт и WeChat





В интернет-суде Гуанчжоу (не путать с Ханчжоу) стороны могут следить за своими исками через веб-сайт суда и присутствовать на слушаниях в интернете. А судьи смогут общаться с ними и просматривать доказательства через онлайн-платформы, включая веб-сайт, приложение для смартфонов и WeChat.





В Пекине и Гуанчжоу апелляции могут подаваться и рассматриваться промежуточным судом или специальным судом, таким, как суд по вопросам интеллектуальной собственности. «Мы стремимся облегчить людям подачу иска, повысить эффективность судебного разбирательства, сохраняя при этом беспристрастность и безопасность системы», — сказал Чжан Вэнь, председатель интернет-суда Пекина.





В целом по данным агентства Синьхуа, суд онлайн экономит 60% времени по сравнению с обычными судами.





Ожидается, что создание специальных судов укрепит защиту цифровых активов, интеллектуальной собственности, личной информации и коммерческой тайны.





Представители интернет-суда в Пекине считают, что это даст обычным людям эффективное и недорогое решение споров, возникающих в интернете. А также даст онлайн-шопингу юридическую защищенность, схожую с покупками в оффлайн-магазинах.





Также ожидается, что интернет-среда по мере продвижения в Китае защиты интеллектуальной собственности станет более дружественной к законным поставщикам интернет-контента, особенно к иностранным компаниям, которые ранее имели определённого рода проблемы. А это в свою очередь повысит привлекательность китайского рынка для зарубежных компаний и инвестиций.





Однако не все настроены оптимистично по отношению к новому виду правосудия. Некоторые специалисты полагают, что создание подобных судов позволит властям жестче контролировать интернет-пространство в стране. Так интернет-магазин Taobao, основанный компанией Alibaba, недавно подвергся критике из-за решения позволить пользователям покупать VPN, с помощью которых граждане обходят китайскую интернет-цензуру.









Тем не менее, система, которая началась как вынужденный эксперимент, работает успешно. А значит, можно ожидать открытия новых киберсудов на территории Китая, и, вероятно, за его пределами.