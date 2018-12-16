Представитель БАПЦ: пытаться зарегистрироваться в Беларуси – пустая трата времени

Последняя попытка зарегистрироваться в стране была предпринята в 2014 году.





Как отметил отец Викентий (Ковальков), каждый раз, когда БАПЦ подавала документы на регистрацию, власти находили поводы, чтобы отказать.





«Подача на регистрацию – это пустая трата времени и ненужные проблемы людям», — заявил священник.





По его словам, члены Церкви для богослужений собираются на квартирах, а летом – в лесах.