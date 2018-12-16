|
Представитель БАПЦ: пытаться зарегистрироваться в Беларуси – пустая трата времени
Представители Белорусской Автокефальной Православной Церкви заявил Forum 18 о том, что они отказались от каких-либо попыток получить официальную регистрацию в Беларуси.
Последняя попытка зарегистрироваться в стране была предпринята в 2014 году.
Как отметил отец Викентий (Ковальков), каждый раз, когда БАПЦ подавала документы на регистрацию, власти находили поводы, чтобы отказать.
«Подача на регистрацию – это пустая трата времени и ненужные проблемы людям», — заявил священник.
По его словам, члены Церкви для богослужений собираются на квартирах, а летом – в лесах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители Белорусской Автокефальной Православной Церкви заявил Forum 18 о том, что они отказались от каких-либо попыток получить официальную регистрацию в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)