Погода на неделе: зимний характер погоды

На предстоящей неделе в Беларуси ожидается зимний характер погоды.

Во вторник, 18 декабря, погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, который обусловит в западных и центральных районах республики снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 3-9 градусов мороза, ночью по востоку при прояснениях воздух охладится до 10-12 градусов.

С середины недели преобладающее влияние на погоду в стране будет оказывать периферия антициклона с центром над Поволжьем, осадков будет немного, а морозы усилятся.

В среду, 19 декабря, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 5- 12 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до 15-18 градусов. Днем будет от минус 2 по западу до минус 10 по востоку страны.

В четверг, 20 декабря, в отдельных районах возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов ниже нуля, при прояснениях она понизится до 15-18 градусов. Днем по республике будет от минус 4 на западе до минус 11 на востоке.

В пятницу, 21 декабря, местами по стране не обойдется без кратковременного снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью ожидается 5-12 градусов мороза, при прояснениях по востоку страны воздух охладится до 13-16 градусов. Днем будет 1-8 градусов мороза, по северо-востоку - 9-10 со знаком минус.



