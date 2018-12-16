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Лукашенко потребовал считать каждую бюджетную копейку

17.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился исключить лишние траты на госзакупки при формировании бюджета на будущий год, передает телеканал «МИР 24».

«Мы должны считать каждую копейку. Никаких евроремонтов, никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать», – потребовал белорусский лидер. 

Лукашенко подчеркнул, что бюджет сформирован по достаточно жесткому сценарию, но экономия никак не отразится на социальной сфере.



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Бюджет сформирован по достаточно жесткому сценарию, но экономия никак не отразится на социальной сфере, отметил белорусский лидер.
 
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