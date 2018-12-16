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Командно-штабные учения прошли сегодня в Бресте
17.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Темой учений явилась подготовка органов управления и сил Брестского городского звена Брестской территориальной подсистемы ГСЧС к функционированию в осенне-зимний период.
В рамках учений были посещены Брестское областное унитарное предприятие «Управление ЖКХ», КПУП «Брестводоканал», ОАО «Савушкин продукт». Цель учения - определить готовность органов управления, информационно-управляющей системы и сил городских и районных звеньев Брестской территориальной подсистемы ГСЧС в случае чрезвычайных ситуаций, возникающих в осеннее - зимний период, при авариях на водозаборах.
В Брестском областном ЖКХ штаб руководства учений и посреднический аппарат из числа работников областного управления
На КПУП «Брестводоканал» заинтересованные представители городских служб посетили диспетчерское предприятие, ознакомились с работой диспетчера и аварийных бригад; ознакомились с системами водоснабжения и канализации, обсудили проблемные вопросы. Работники КПУП «Брестводоканал» провели экскурс по водозабору, практически продемонстрировали запуск скважины от дизельной электростанции.
На ОАО «Савушкин продукт» представители заинтересованных служб ознакомились с процессом дизинфекции автоцистерн, для подвоза ими питьевой воды.
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Темой учений явилась подготовка органов управления и сил Брестского городского звена Брестской территориальной подсистемы ГСЧС к функционированию в...
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