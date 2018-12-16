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Правоохранители рассказали о ходе внутренней проверки по суициду в милицейском УАЗе

17.12.2018 19:34 — Разное | БелТА  
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Правоохранители рассказали о ходе внутренней проверки по суициду в милицейском УАЗе
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренняя проверка по изучению обстоятельств гибели мужчины в милицейском УАЗе в Несвижском районе почти завершена. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

"Внутренняя проверка по обстоятельствам произошедшего находится на завершающей стадии. По поводу самого происшествия проверку также проводит Следственный комитет. Изучение всех обстоятельств позволяет нам говорить, что речь однозначно идет о суициде", - подчеркнул Евгений Сачек.

Сотрудники милиции при доставлении мужчины в Несвижский РУВД наблюдали за ним в зеркале заднего вида автомобиля. "В какой-то момент он исчез из поля зрения. Машину тут же остановили, вышли. Увидев, что произошла такая ситуация, попытались оказать первую помощь. К сожалению, это не дало положительного результата", - рассказал представитель УВД.

Что касается камеры видеонаблюдения, по словам правоохранителя, в отсеках для перевозки лиц в автомобилях УАЗ "Патриот" она не предусмотрена. Шнурки, ремни у задержанных забираются, но на более позднем этапе, не во время доставки лица в отделение милиции. В данном случае сотрудники милиции проверили, нет ли у мужчины при себе предметов, которыми он мог бы причинить вред себе или окружающим.

"В ходе нашей проверки ситуация изучена в плане недопущения возможности повторения подобных инцидентов в будущем, - сказал Евгений Сачек. - Мы обратили внимание на несовершенство конструкции отсека: там нашлась возможность, чтобы зацепить средство для удушения".

Как сообщалось, 29 ноября в Несвижском районе в милицейской машине повесился мужчина. Суицид был совершен в специальном оборудованном отсеке служебного УАЗа. Милиция выехала в одну их деревень на вызов о скандале, позвонили родственники мужчины. При его доставлении в Несвижский РУВД все и случилось.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренняя проверка по изучению обстоятельств гибели мужчины в милицейском УАЗе в Несвижском районе почти завершена. Об этом...
 
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