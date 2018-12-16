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В Минске назвали лучшие белорусские агентства по клиентоориентированности и контекстной рекламе

17.12.2018 18:40 — Разное | Myfin  
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В Минске назвали лучшие белорусские агентства по клиентоориентированности и контекстной рекламе
проект «Рейтинг Байнета»

Рейтинг удовлетворенности

В данном Рейтинге в этом году приняло участие 9 агентств и web-разработчиков в пяти номинациях: лучшие web-студии, SMM- и digital-агентства, SEO-компании и агентства по контекстной рекламе.

Исследование проводилось в партнерстве с Консалтинговой компанией Business Tools и Адвокатским бюро «Степановский, Папакуль и партнёры». Аналитики опросили более 100 клиентов компаний-участников.

Согласно полученным результатам 96% клиентов готовы рекомендовать интернет-агентства, с которыми они работали и готовы работать далее. По оценкам экспертов компанией Business Tools, которая адаптировала для данного исследования известную международную методику консалтинговой компании Bain (топ-3 консалтинговых компаний в мире), максимальное значение по данному показателю из мирового опыта составляет 97%.

Также 75% клиентов белорусских интернет-агентств не готовы менять подрядчика и рассматривать предложения других агентств.

 
 
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В Минске составили рейтинги белорусских агентств по удовлетворенности клиентов и по контекстной рекламе. Соответствующие результаты опубликовал проект Рейтинг...
 
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