В Минске назвали лучшие белорусские агентства по клиентоориентированности и контекстной рекламе



проект «Рейтинг Байнета»

Рейтинг удовлетворенности

В данном Рейтинге в этом году приняло участие 9 агентств и web-разработчиков в пяти номинациях: лучшие web-студии, SMM- и digital-агентства, SEO-компании и агентства по контекстной рекламе.

Исследование проводилось в партнерстве с Консалтинговой компанией Business Tools и Адвокатским бюро «Степановский, Папакуль и партнёры». Аналитики опросили более 100 клиентов компаний-участников.

Согласно полученным результатам 96% клиентов готовы рекомендовать интернет-агентства, с которыми они работали и готовы работать далее. По оценкам экспертов компанией Business Tools, которая адаптировала для данного исследования известную международную методику консалтинговой компании Bain (топ-3 консалтинговых компаний в мире), максимальное значение по данному показателю из мирового опыта составляет 97%.

Также 75% клиентов белорусских интернет-агентств не готовы менять подрядчика и рассматривать предложения других агентств.