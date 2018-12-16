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Акции, депозиты и облигации: чем отличаются и во что инвестировать
В суперпопулярной книге Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» есть вот какая фраза: «Деньги – это одно из воплощений силы. Но еще большей силой обладает финансовое образование. Деньги приходят и уходят, но если вам известно, как они работают, то вы можете управлять ими и становиться богаче». Ведь на самом деле, чтобы стать инвестором и заставить свои деньги работать, достаточно небольшого стартового капитала, но главное – это понимание, куда эти сбережения вложить.
Давайте разберемся с тремя вариантами инвестирования, которые всегда на слуху, – это депозиты, акции и облигации. Узнаем про их доходность, риски, к которым надо быть готовыми. Поймем, что общего есть у этих инструментов, в чем принципиальное различие и во что стоит вкладывать деньги.
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В суперпопулярной книге Роберта Кийосаки Богатый папа, бедный папа есть вот какая фраза: Деньги это одно из воплощений силы. Но еще большей силой обладает...
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