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Акции, депозиты и облигации: чем отличаются и во что инвестировать

17.12.2018 17:58 — Разное | Myfin  
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Акции, депозиты и облигации: чем отличаются и во что инвестировать
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В суперпопулярной книге Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» есть вот какая фраза: «Деньги – это одно из воплощений силы. Но еще большей силой обладает финансовое образование. Деньги приходят и уходят, но если вам известно, как они работают, то вы можете управлять ими и становиться богаче». Ведь на самом деле, чтобы стать инвестором и заставить свои деньги работать, достаточно небольшого стартового капитала, но главное – это понимание, куда эти сбережения вложить.

Давайте разберемся с тремя вариантами инвестирования, которые всегда на слуху, – это депозиты, акции и облигации. Узнаем про их доходность, риски, к которым надо быть готовыми. Поймем, что общего есть у этих инструментов, в чем принципиальное различие и во что стоит вкладывать деньги.

 
 
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В суперпопулярной книге Роберта Кийосаки Богатый папа, бедный папа есть вот какая фраза: Деньги это одно из воплощений силы. Но еще большей силой обладает...
 
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