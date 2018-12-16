В Беларуси 21 декабря будет вручена Национальная театральная премия

Закрытие и награждение победителей V Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная Театральная Премия» состоится 21 декабря в 19.00 на главной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Конкурс начинался с показов спектаклей секции музыкальных театров. В числе претендентов на награды в секции музыкального театра в номинациях «Лучший оперный спектакль», «Лучший спектакль балета», «Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл», «Лучшая работа постановщика в музыкальном спектакле» (режиссера/балетмейстера/хореографа), «Лучшая работа сценографа в музыкальном спектакле», «Лучшая женская роль в музыкальном спектакле», «Лучшая мужская роль в музыкальном спектакле» постановки Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси («Богема», «Тоска», «Орр и Ора», «Любовь и смерть»), Белорусского государственного академического музыкального театра («Тристан и Изольда», «Веселая вдова», «Вишневый сад») и театра Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» («Недалеко от нормы», «Страсти по Тилю»).

В секции театра кукол будут определены «Лучший спектакль театра кукол», «Лучшая работа режиссера в театре кукол», «Лучшая работа сценографа в театре кукол», «Лучшая мужская роль в спектакле театра кукол», «Лучшая женская роль в спектакле театра кукол». Семь спектаклей вышли в финал конкурса: «Пансион Belvedere» (автор и режиссер Маттео Спьяцци) и «Рождественская история» (автор инсценировки и режиссер-постановщик Игорь Казаков) Белорусского государственного театра кукол, «Плих и Плюх» Даниила Хармса (режиссер Юрий Диваков) Гомельского государственного театра кукол, «Синяя-синяя» Владимира Короткевича Могилевского областного театра кукол в постановке Игоря Казакова, «Новая земля» Якуба Коласа Брестского театра кукол в режиссуре Александра Янушкевича, «Сестры Грайи» Минского областного театра кукол «Батлейка» (режиссер-постановщик Евгений Корняг), «Обещание на рассвете» Ромена Гари Гродненского областного театра кукол в постановке Чакчи Фросноккерса (Дмитрия Петрова).

В конкурсной программе секции театров драмы представлены спектакли не только таких признанных мастеров белорусской сцены как – Николай Пинигин, Саулюс Варнас, Сергей Ковальчик, Геннадий Мушперт, Александр Ефремов, Яков Натапов и постановки известных театральных режиссеров Александра Гарцуева, Александра Козака, Натальи Башевой и Татьяны Троянович, но и работы самых ярких молодых режиссеров Беларуси: Дмитрия Богославского, Евгения Корняга, Александра Марченко, Юрия Дивакова, Виталия Кравченко, Екатерины Аверковой и Романа Подоляко.

На Национальную театральную премию в 2018 году в секции театра драмы претендуют следующие спектакли: «451 по Фаренгейту» А.Шапиро по мотивам повести Р.Бредбери Гродненского областного драматического театра, «Бетон» Е.Корняга Республиканского театра белорусской драматургии, «Брачный договор» Э.Кишона ООО «ТриТформаТ», «Ваша сестра и пленница» Л.Разумовской Гомельского областного драматического театра, «Вероника решает умереть» инсценировка Н.Башевой по одноименному роману П.Коэльо Театральной мастерской Наталии Башевой (Камерный драматический Театр), «Волки и овцы» А.Островского Театра-студии киноактера УП «Национальная киностудия «Беларусьфилмь», «Дети Ванюшина» С.Найденова Белорусского государственного молодежного театра, «Женщина моря» Г.Ибсена Могилевского областного драматического театра, «Земля Эльзы» Я.Пулинович Национального академического театра имени Янки Купалы, «Июль» И.Вырыпаева Могилевского областного драматического театра, «Карьера доктора Рауса» В.Мартиновича Республиканского театра белорусской драматургии, «Метод» Ж.Гальсерана Гомельского городского молодежного театра, «Опиум» В.Королева ЧТЗУК «Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», «Подводники» А.Курейчика Национального академического драматического театра имени М.Горького, «Радио Прудок» А.Горвата Национального академического театра имени Янки Купалы, «Ревизор» Н.Гоголя Национального академического театра имени Янки Купалы, «Синдром Медеи» Ю.Чернявской Республиканского театра белорусской драматургии, «Смех в темноте» по роману В.Набокова «Камера-обскура» Могилевского областного драматического театра, «Спички» К.Стешика Национального академического театра имени Янки Купалы, «Точки на временной оси» Д.Богославского Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича, «Три сестры» А.Чехова Драматического театра Белорусской армии, «Человек из Подольска» Д.Данилова Белорусского государственного молодежного театра.

Победители конкурса в секции театра драмы будут определены по номинациям: «Лучший спектакль театра драмы», «Лучший спектакль театра драмы малой формы», «Лучшая работа режиссера в театре драмы», «Лучшая работа сценографа в театре драмы», «Лучшая мужская роль в спектакле театра драмы», «Лучшая женская роль в спектакле театра драмы».

Конкурсная программа секции экспериментальных спектаклей, которая пройдет с 17 октября по 11 декабря, представлена постановками – «Бетон» (автор и режиссер-постановщик Евгений Корняг) Республиканского театра белорусской драматургии, «ДекаДанс/Оригами» (хореограф-постановщик Ольга Скворцова) Белорусского государственного молодежного театра, «OEDIPUS» (Эдип) Софокла (режиссер-постановщик Юрий Диваков) Гомельского городского молодежного театра, «Сестры Грайи» (автор и режиссер-постановщик Евгений Корняг) Минского областного театра кукол «Батлейка».

В секции спектаклей по произведениям современных белорусских авторов (номинация «Лучший спектакль по произведению современного белорусского автора») представлены спектакли: «Время секонд хэнд» по мотивам одноименной книги С.Алексиевич (режиссер-постановщик – Валерий Анисенко) Минского областного драматического театра, «Дарожка мая…» моноспектакль Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси в постановке Александра Козака, «Летели качели» К.Стешика Гомельского городского молодежного театра (режиссер-постановщик – Денис Паршин), «Опиум» В.Королева (режиссер-постановщик – Александр Марченко) ЧТЗУК «Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», «Радио Прудок» А.Горвата Национального академического театра имени Янки Купалы в постановке Романа Подоляко, «Скорина» Н.Рутковского и С.Варнаса (режиссер-постановщик – Саулюс Варнас) Могилевского областного драматического театра, «Точки на временной оси» Д.Богославского Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича в постановке Татьяны Троянович.

В конкурсной номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» в этом году представлены постановки: «Летучий корабль» М.Дунаевского Белорусского государственного академического музыкального театра, «По щучьему велению» Л.Тараховской Могилевского областного драматического театра, «Рождественская история» Ч.Диккенса Белорусского государственного театра кукол, «Старая волшебная сказка» Д.Голубецкого Белорусского государственного молодежного театра, «Шаша з левага чаравіка» Е.Мальчевской Гомельского государственного театра кукол, «По щучьему велению» Полесского драматического театра.

V Республиканский конкурс театрального искусства «Национальная театральная премия» проходил в Минске со 2 октября по 21 декабря 2018 года.

Организаторы Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия»: Министерство культуры Республики Беларусь и Минский городской исполнительный комитет.

Исполнительной дирекцией конкурса является Национальный академический театр имени Янки Купалы.