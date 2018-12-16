Попустительство экстремистам ведет к хаосу - Путин

Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью анализировать применение антиэкстремистского законодательства, но напомнил о хаосе, к которому может привести попустительство экстремистам.

На непубличной части заседания президентского Совета по правам человека 11 декабря, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля в понедельник, внимание В.Путина обратили на излишнюю суровость антиэкстремистского законодательства и непростой процесс согласования митингов.

"По поводу несанкционированных митингов. Давайте всё-таки к этому вернёмся и посмотрим. Вы сами упомянули, сказали про Париж. Смотрите, там и жертвы есть уже, пострадавшие. Бой идёт в основном на самом деле в центре столицы, чрезвычайное положение в стране из-за этого объявлено. Сколько погромов там, сожжённых машин, магазинов, убытки не только у государства, но и у людей, которые не имеют к государству никакого отношения, колоссальные. И всё это раз - как спичкой, и всё понеслось", - отреагировал на это В.Путин.

В.Путин также привел пример из новейшей истории России.

"Совсем недавно отмечали тяжёлые события, в которых принималась Конституция Российской Федерации действующая, в условиях нарастающей гражданской войны на самом деле, гражданской войны! Толпы людей с оружием бегали по Москве, штурмовали "Останкино", ползали по каким-то подземным сооружениям, коммуникациям. В Москву были введены регулярные части российской армии, внутренние войска задействованы, и стреляли ещё друг в друга, не понимая, что происходит. Хаос!", - сказал президент.

Вместе с тем, он заметил, что "нужно анализировать условия, в которых мы живём, и правила, которые регулируют эту нашу жизнь, в том числе и ту её сторону, о которой вы упомянули".