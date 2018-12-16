Подросток прыгнул с 14-ти этажки с самодельным парашютом и разбился

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Он самостоятельно смастерил парашют и прыгнул с ним перед камерами с недостроенного 14-ти этажного здания,очевидцы в паблике «В Макеевке | В Донецке | Новости | Опер. Сводки».Как оказалось, парашют был неправильно сложен, в результате чего не раскрылся. Парень погиб.Как сообщается, за смертельным прыжком наблюдали десятки человек, в том числе и родители юного экстремала, и ни один не додумался остановить подростка или вызвать милицию. Зрители лишь снимали смерть на мобильные телефоны.Как сообщается, в Макеевке это уже третий случай в течение года, когда на недостроенном объекте гибнут подростки. Местные жители неоднократно просили власти закрыть доступ к зданию или разрушить ступени первого этажа — все оказалось тщетно.