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Подросток прыгнул с 14-ти этажки с самодельным парашютом и разбился

17.12.2018 18:12 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Живя в ДНР (смертельное ЧП произошло в поселке Макеевка, который располагается под Донецком на неконтролируемой Украиной территории), 15-летнему подростку, тем не менее, в жизни не хватало экстрима.

Он самостоятельно смастерил парашют и прыгнул с ним перед камерами с недостроенного 14-ти этажного здания, сообщили очевидцы в паблике «В Макеевке | В Донецке | Новости | Опер. Сводки».

Как оказалось, парашют был неправильно сложен, в результате чего не раскрылся. Парень погиб.

Как сообщается, за смертельным прыжком наблюдали десятки человек, в том числе и родители юного экстремала, и ни один не додумался остановить подростка или вызвать милицию. Зрители лишь снимали смерть на мобильные телефоны.

Как сообщается, в Макеевке это уже третий случай в течение года, когда на недостроенном объекте гибнут подростки. Местные жители неоднократно просили власти закрыть доступ к зданию или разрушить ступени первого этажа — все оказалось тщетно.

 
 
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Фото из социальных сетей Живя в ДНР (смертельное ЧП произошло в поселке Макеевка, который располагается под Донецком на неконтролируемой Украиной территории),...
 
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