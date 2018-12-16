Андрей Капский назначен председателем правления БАТЭ

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Об этом было объявлено на награждении борисовчан золотыми медалями чемпионата, сообщает группа «Белорусский футбол» в «Вконтакте».– так приветствовал Капского-младшего голос «Борисов-Арены», сообщаетушел из жизни 22 сентября 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 52 года.