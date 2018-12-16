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Андрей Капский назначен председателем правления БАТЭ

17.12.2018 17:58 — Разное | UDF  
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Фото: by.tribuna.com
27-летний Андрей Капский назначен председателем правления БАТЭ.

Об этом было объявлено на награждении борисовчан золотыми медалями чемпионата, сообщает группа «Белорусский футбол» в «Вконтакте».

«С одной стороны грустно об этом говорить, с другой – прелесть жизни состоит в широте ее диапазонов. Был Анатолий Анатольевич, на сегодняшний день председатель правления БАТЭ – Андрей Анатольевич», – так приветствовал Капского-младшего голос «Борисов-Арены» Константин Каверин, сообщает «Прессбол».

Анатолий Капский ушел из жизни 22 сентября 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 52 года.

 
 
Ссылка на источник 24
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27-летний Андрей Капский назначен председателем правления БАТЭ.
 
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