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Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана в Беларусь

17.12.2018 19:28 — Разное | Партизан  
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Беларусь полна решимости реализовать договоренности с Пакистаном о наращивании совместного товарооборота до $1 млрд, заявил Александр Лукашенко 17 декабря на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом.


president.gov.by

За счет чего?

“Для потенциала наших экономик эта цифра небольшая. Но вы должны знать, что мы в Беларуси полны решимости выполнить эту договоренность, – заявил Александр Лукашенко. – Что касается военно-технического сотрудничества, скажу кратко: все, что вас интересует в Беларуси, мы готовы вам представить, показать. И если вы найдете необходимым из нашего военно-технического производства что-то закупать или создавать вместе, мы это быстро рассмотрим и решим”.

“Армия в Пакистане – это не просто армия. Вы несете огромную экономическую и социальную нагрузку. Нашей бы армии научиться у вас, как работать, зарабатывать деньги, осваивать их, создавая огромные предприятия. Мы готовы участвовать в вашей экономической, социальной работе, и, если вы увидите что-то из наших товаров, которые подходят для армии и нужд вашей страны, мы готовы поставлять эти товары. В том числе вместе с пакистанскими специалистами, создав там, на месте, совместные предприятия, подобные товары производить”, – подчеркнул беларуский руководитель.


Лукашенко предложил организовать встречу беларуской стороны с представителями армейских кругов Пакистана, которые курируют вопросы обеспечения Вооруженных Сил и социально-экономические проекты. “Мы бы могли напрямую с вашими подчиненными договориться о совместной работе”, – сказал Александр Лукашенко.

Беларуский руководитель передал приглашение премьер-министру Пакистана Имрану Хану посетить Беларусь в любое удобное для него время.

 
 
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Беларусь полна решимости реализовать договоренности с Пакистаном о наращивании совместного товарооборота до $1 млрд, заявил Александр Лукашенко 17 декабря на...
 
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