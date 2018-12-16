Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана в Беларусь

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За счет чего?





“Для потенциала наших экономик эта цифра небольшая. Но вы должны знать, что мы в Беларуси полны решимости выполнить эту договоренность, – заявил Александр Лукашенко. – Что касается военно-технического сотрудничества, скажу кратко: все, что вас интересует в Беларуси, мы готовы вам представить, показать. И если вы найдете необходимым из нашего военно-технического производства что-то закупать или создавать вместе, мы это быстро рассмотрим и решим”.





“Армия в Пакистане – это не просто армия. Вы несете огромную экономическую и социальную нагрузку. Нашей бы армии научиться у вас, как работать, зарабатывать деньги, осваивать их, создавая огромные предприятия. Мы готовы участвовать в вашей экономической, социальной работе, и, если вы увидите что-то из наших товаров, которые подходят для армии и нужд вашей страны, мы готовы поставлять эти товары. В том числе вместе с пакистанскими специалистами, создав там, на месте, совместные предприятия, подобные товары производить”, – подчеркнул беларуский руководитель.









Лукашенко предложил организовать встречу беларуской стороны с представителями армейских кругов Пакистана, которые курируют вопросы обеспечения Вооруженных Сил и социально-экономические проекты. “Мы бы могли напрямую с вашими подчиненными договориться о совместной работе”, – сказал Александр Лукашенко.





Беларуский руководитель передал приглашение премьер-министру Пакистана Имрану Хану посетить Беларусь в любое удобное для него время.