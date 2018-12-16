Предстоятель Православной церкви Украины: Мы должны вернуть оккупированный Крым





Предстоятель единой поместной украинской церкви сделал заявление по Крыму / REUTERS





УНИАН . По его словам, новая церковь будет духовной основой и опорой украинского государства в нелегкое время испытаний. Соответствующее заявление митрополит сделал в интервью «Радіо Свобода», пишет. По его словам, новая церковь будет духовной основой и опорой украинского государства в нелегкое время испытаний.





«Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир», – указал Епифаний.





Он также объяснил, как новая церковная структура будет продолжать общаться с представителями Московского патриархата, не вошедшими в единую поместную церковь.









«Когда будет томос, это будет свидетельством того, что мы на самом деле являемся независимой автокефальной церковью. Тогда мы начнем работать, общаться, приглашать, проявлять любовь и взаимоуважение. На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее», – подытожил Епифаний.





15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. Вселенский патриарх Варфломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.