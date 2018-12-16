В травмпункте начался «сезон»: Гродненские медики рассказали, как правильно группироваться при падении

— За последние сутки изменился характер травм в сторону отягощения. Если ранее было больше повреждений связок и ушибов, то сейчас увеличилось число переломов верхних конечностей, в частности лучевых костей. Чаще всего падают женщины. Причем среднего и преклонного возрастов, — прокомментировали в травмпункте.









Как правило, переломы происходят по причине падения с выставлением рук вперед.









— Как много пациентов обратились с переломами за последние сутки?





— За прошедшие сутки мы зафиксировали 6 переломов и 2 вывиха. Это до 8 утра понедельника. Сейчас за утро обратились уже порядка 10 пациентов с переломами.





— Как правильно сгруппироваться при угрозе падения на льду?





— Если это возможно, то принять форму комочка. Не пытаться упасть с опорой на руки, а наоборот — убрать их и постараться приземлиться на бок. Любая выставленная вперед рука с падением на нее, как правило, влечет за собой перелом либо вывих.





Будьте внимательны, особенно при переходе дороги.