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В травмпункте начался «сезон»: Гродненские медики рассказали, как правильно группироваться при падении

17.12.2018 19:02 — Разное | Партизан  
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За последние сутки Гродно обильно засыпало осадками. На дорогах гололед, не все тротуары расчищены от снега. Это создает предпосылки для падений и травм у пешеходов.


Сайт Гродно 015.BY связался с травмпунктом Гродненской городской клинической больницы и собрал свежие данные о количестве и характере повреждений, с которыми поступают гродненцы.

— За последние сутки изменился характер травм в сторону отягощения. Если ранее было больше повреждений связок и ушибов, то сейчас увеличилось число переломов верхних конечностей, в частности лучевых костей. Чаще всего падают женщины. Причем среднего и преклонного возрастов, — прокомментировали в травмпункте.


Как правило, переломы происходят по причине падения с выставлением рук вперед.


— Как много пациентов обратились с переломами за последние сутки?

— За прошедшие сутки мы зафиксировали 6 переломов и 2 вывиха. Это до 8 утра понедельника. Сейчас за утро обратились уже порядка 10 пациентов с переломами.

— Как правильно сгруппироваться при угрозе падения на льду?

— Если это возможно, то принять форму комочка. Не пытаться упасть с опорой на руки, а наоборот — убрать их и постараться приземлиться на бок. Любая выставленная вперед рука с падением на нее, как правило, влечет за собой перелом либо вывих.

Будьте внимательны, особенно при переходе дороги.

 
Теги: Гродно
 
 
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За последние сутки Гродно обильно засыпало осадками. На дорогах гололед, не все тротуары расчищены от снега. Это создает предпосылки для падений и травм у...
 
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