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В травмпункте начался «сезон»: Гродненские медики рассказали, как правильно группироваться при падении
За последние сутки Гродно обильно засыпало осадками. На дорогах гололед, не все тротуары расчищены от снега. Это создает предпосылки для падений и травм у пешеходов.
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— За последние сутки изменился характер травм в сторону отягощения. Если ранее было больше повреждений связок и ушибов, то сейчас увеличилось число переломов верхних конечностей, в частности лучевых костей. Чаще всего падают женщины. Причем среднего и преклонного возрастов, — прокомментировали в травмпункте.
Как правило, переломы происходят по причине падения с выставлением рук вперед.
— Как много пациентов обратились с переломами за последние сутки?
— За прошедшие сутки мы зафиксировали 6 переломов и 2 вывиха. Это до 8 утра понедельника. Сейчас за утро обратились уже порядка 10 пациентов с переломами.
— Как правильно сгруппироваться при угрозе падения на льду?
— Если это возможно, то принять форму комочка. Не пытаться упасть с опорой на руки, а наоборот — убрать их и постараться приземлиться на бок. Любая выставленная вперед рука с падением на нее, как правило, влечет за собой перелом либо вывих.
Будьте внимательны, особенно при переходе дороги.
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В травмпункте начался «сезон»: Гродненские медики рассказали, как правильно группироваться при падении
За последние сутки Гродно обильно засыпало осадками. На дорогах гололед, не все тротуары расчищены от снега. Это создает предпосылки для падений и травм у...
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