﻿ За год никто из наказанных за допинг российских атлетов не вернул медали в МОК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За год никто из наказанных за допинг российских атлетов не вернул медали в МОК

17.12.2018 20:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Олимпийский комитет России (ОКР) в 2018 году не было возвращено ни одной олимпийской награды, завоеванной на Играх 2008, 2012 и 2014 годов российскими спортсменами, которые после перепроверки допинг-проб были обвинены в нарушении антидопинговых правил и лишены медалей. Об этом сообщила ТАСС начальник правового управления ОКР Александра Бриллиантова.


Фото: ru.delfi.lt

— Международный олимпийский комитет (МОК) направил в адрес Олимпийского комитета России письмо с требованием возврата медалей всех дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил участников летних и зимних Олимпийских игр. И приложил перечень с фамилиями. Мы должны до 24 декабря оповестить федерации [что уже нами сделано], а также предпринять все меры для содействия в возврате наград, — сказала Бриллиантова.

На вопрос, возвращал ли кто-то из спортсменов медали с того момента, как это сделала осенью 2017 года легкоатлетка Анна Чичерова, глава правового управления ответила:

— Такого не было.

Также должны вернуть награды те спортсмены, которые не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх, но выступали в одной команде или экипаже с наказанными за допинг атлетами (легкоатлетическая эстафета, бобслей-четверка).

Среди наказанных за нарушение антидопинговых правил спортсменов, которые не вернули награды, легкоатлеты Мария Савинова, Татьяна Лысенко (Белобородова), Евгения Колодко, Мария Абакумова, Татьяна Лебедева и другие, бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев, Надежда Евстюхина, Марина Шаинова, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная и другие.

Масштабные перепроверки допинг-проб участников Игр 2008, 2012 и 2014 годов, организованные МОК, выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами, олимпийские результаты которых после длительных разбирательств, в том числе и в Спортивном арбитражном суде, были аннулированы.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Награды должны вернуть даже те спортсмены, которые не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх, но выступали в одной команде или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Без «Хрусталя», но с «Беларусьфильмом». В Минске вручили «свои Оскары»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика