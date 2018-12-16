За год никто из наказанных за допинг российских атлетов не вернул медали в МОК

В Олимпийский комитет России (ОКР) в 2018 году не было возвращено ни одной олимпийской награды, завоеванной на Играх 2008, 2012 и 2014 годов российскими спортсменами, которые после перепроверки допинг-проб были обвинены в нарушении антидопинговых правил и лишены медалей. Об этом сообщила ТАСС начальник правового управления ОКР Александра Бриллиантова.



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— Международный олимпийский комитет (МОК) направил в адрес Олимпийского комитета России письмо с требованием возврата медалей всех дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил участников летних и зимних Олимпийских игр. И приложил перечень с фамилиями. Мы должны до 24 декабря оповестить федерации [что уже нами сделано], а также предпринять все меры для содействия в возврате наград, — сказала Бриллиантова.

На вопрос, возвращал ли кто-то из спортсменов медали с того момента, как это сделала осенью 2017 года легкоатлетка Анна Чичерова, глава правового управления ответила:

— Такого не было.

Также должны вернуть награды те спортсмены, которые не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх, но выступали в одной команде или экипаже с наказанными за допинг атлетами (легкоатлетическая эстафета, бобслей-четверка).

Среди наказанных за нарушение антидопинговых правил спортсменов, которые не вернули награды, легкоатлеты Мария Савинова, Татьяна Лысенко (Белобородова), Евгения Колодко, Мария Абакумова, Татьяна Лебедева и другие, бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев, Надежда Евстюхина, Марина Шаинова, Светлана Царукаева, Наталья Заболотная и другие.

Масштабные перепроверки допинг-проб участников Игр 2008, 2012 и 2014 годов, организованные МОК, выявили нарушения антидопинговых правил несколькими российскими спортсменами, олимпийские результаты которых после длительных разбирательств, в том числе и в Спортивном арбитражном суде, были аннулированы.