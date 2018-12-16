Без «Хрусталя», но с «Беларусьфильмом». В Минске вручили «свои Оскары»

В понедельник в Минске прошла церемония вручения Национальной кинопремии. Событие приурочили ко Дню белорусского кино и в анонсах называли чуть ли не местным «Оскаром». Впрочем, вопросов к премии еще накануне вручения собралось немало . Какой фильм стал лучшим и другие итоги премии — в матерале AFISHA.TUT.BY.

Председатель жюри Людмила Саенкова во вступительном слове отметила, что знает о вопросах к первой национальной кинопремии, которые озвучивались устно и в интернете.

— Что касается моего личного мнения. Я считаю, что это хорошо, что национальная кинопремия все-таки организована, и что она существует. И надо, чтобы она была. Это будет давать стимул разным авторам и будет нас объединять. Но мне кажется, эта премия будет жить и завоевывать авторитет, только в одном случае: если она будет максимально справедливой и честной, — сказала Саенкова.

Лидером церемонии ожидаемо стала картина «Следы на воде» производства «Беларусьфильм» — жюри отдало ей награды в 8 номинациях из 14, в которых она была представлена.

Кто стал лучшим в белорусском кино?

Лучший фильм в игровой форме — «Внутри себя», режиссер Сергей Талыбов;

Лучший телесериал в игровой форме — «Ой, ма-моч-ки!», режиссер Иван Павлов (Беларусьфильм);

Лучшая главная мужская роль — Петр Юрченков ( посмертно ), «Следы на воде» (Беларусьфильм);

Лучшая главная женская роль — Вера Полякова-Макей, «Ой, ма-моч-ки!» (Беларусьфильм);

Лучшая женская роль второго плана — Валентина Гарцуева, «Снайпер. Офицер СМЕРШ» («Беларусьфильм»);

Лучшая мужская роль второго плана — Виктор Васильев, «Окна дома твоего»;

Лучший фильм в неигровой форме — Анастасия Мирошниченко, «Дебют»;

Лучший фильм в анимационной форме — «Волчишко», режиссер Игорь Волчек. Вручавшая приз режиссер Елена Турова отметила, что «все мультики в номинации хорошие, других у нас не делают».

Лучший короткометражный фильм — Игорь Васильев, «Последний шанс»;

Лучшая режиссерская работа — Александр Анисимов, «Следы на воде»;

Лучший сценарий — Дмитрий Якутович, «Боевая машина»;

Лучшая операторская работа — Дмитрий Рудь, «Следы на воде» («Беларусьфильм»);

Лучшая работа художника-постановщика — Алла Матюшевская, «Марк Шагал. Начало»;

Лучшая работа художника по костюмам — Наталья Сардарова, «Следы на воде» («Беларусьфильм»);

Лучшая музыка к фильму — Виктор Копытько, «Следы на воде» («Беларусьфильм»);

Лучший монтаж фильма — Ольга Решетникова, «Следы на воде» («Беларусьфильм»);

Лучший звукорежиссер фильма — Владимир Суходолов, «Следы на воде» («Беларусьфильм»);

Премию за лучший дебют в кино по номинациям получил Артем Курень в номинации «Лучшая мужская роль», «Следы на воде» («Беларусьфильм»);

За выдающийся вклад в белорусский кинематограф —

За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф —

Почему у киносообщества есть вопросы к этой премии?

Напомним несколько основных вопросов, которые были у киносообщества к национальной кинопремии. Во-первых, речь о засилье работ, так или иначе связанных с «Беларусьфильмом» (из 35 картин-участниц к независимому кино можно отнести не больше пяти). Кроме того, как раз картина «Беларусьфильма» стала лидером по числу номинаций — 13 у фильма «Следы на воде». И это при том, что «Беларусьфильм» числится одним из организаторов премии.

Второй вопрос качался непосредственно некоторых участников и членов жюри. Так в жюри фигурирует имя Виктора Васильева, чей сын Игорь Васильев присутствует в более чем десяти номинациях с фильмами «Фото на память» и «Последний шанс». Аналогичная ситуация выходит с режиссером Артуром Ильиных, который входит в состав жюри конкурса, и чей сын, Арсений Ильиных, снял картину, представленную в двух номинациях.

Особенно острым этот вопрос становится с учетом того, что лауреаты премии получат денежные призы.

И наконец, фильм, который в этом году представлен от Беларуси на «Оскар» — картина «Хрусталь» Дарьи Жук — вообще не представлена ни в одной номинации.

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